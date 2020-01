NASA avertizeaza ca fumul emanat de incendiile din Australia va face ocolul lumii

NASA a demonstrat, cu ajutorul datelor satelitare, ca fumul s-a ridicat in zona inferioara din stratosfera, deplasandu-se peste 6.400 de kilometri, in timp ce in Chile a fost consemnat un cer cetos."Este de asteptat ca fumul sa faca cel putin un circuit complet in jurul globului si sa se intoarca pe cer deasupra Australiei", se arata intr-un comunicat emis de NASA."In ultima saptamana, satelitii NASA au observat o cantitate extraordinara de fum injectata in atmosfera in urma incendiilor din Australia si din dispersarea ulterioara in directie estica", precizeaza agentia.Situatia la nivelul solului si in atmosfera este inrautatita de furtunile generate de incendiile de vegetatie, cunoscute sub denumirea de evenimente pirocumulonimbus, care se produc atunci cand umezeala ramane prinsa in fumul aflat in aerul din zone superioare, mai reci, si formeaza un nor care produce fulgere uscate.Aceste furtuni induse de flacari au impins fumul in stratosfera permitandu-i astfel sa se deplaseze mult mai departe si sa afecteze conditiile atmosferice din lume."Efectelor acelor evenimente - indiferent daca fumul asigura o racire sau o incalzire considerabila a atmosferei, care se intampla in norii subiacenti - este in prezent obiectul unui studiu intens", a notat NASA.Agentia a adaugat ca au fost observate urmari vizibile in zonele invecinate Australiei. "Fumul are un impact dramatic asupra Noii Zeelande, cauzand probleme severe la nivelul calitatii aerului pe teritoriul tarii si intunecand vizibil zapada pe varful muntilor", se arata in comunicatul NASA.Pericolul de incendiu din Australia este cel mai pronuntat in comunitatile rurale, insa calitatea scazuta a aerului continua sa afecteze marile orase. Potrivit Victoria Health, Melbourne, al doilea oras ca marime din Australia, si alte zone din statul Victoria aveau marti cel mai greu de respirat aer din lume, din cauza fumului provenit de la incendiile de vegetatie.Incendiile de vegetatie, active din luna septembrie a anului trecut, au provocat decesul a 27 de persoane, au distrus peste 2.000 de case si au condus la evacuarea a mii de locuitori.Mii de persoane s-au adunat vineri in Sydney si Melbourne solicitand ca premierul sa fie demis si adoptarea unor masuri privind schimbarile climatice, ami ...citeste mai departe despre " NASA avertizeaza ca fumul emanat de incendiile din Australia va face ocolul lumii " pe Ziare.com