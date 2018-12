Natalie Portman: Legea care defineste Israelul exclusiv ca "stat-natiune al poporului evreu" este rasista

Intr-un interviu acordat ziarului Al-Quds Al-Arabi din Londra, tradus de Al Jazeera si Haaretz, actrita a descris legea ca "rasista": "Este o greseala si nu sunt de acord cu ea... vietile oamenilor sunt afectate la nivel personal de decizii luate de politicieni"."Sper doar ca vom fi capabili sa ne iubim cu adevarat vecinii si sa colaboram", a mai spus ea.Legea stipuleaza ca ebraica este singura limba oficiala, renuntandu-se la araba, care avea acelasi statut din 1948 (formarea statului), si ca asezarile evreiesti reprezinta interes national. In plus, "intregul Ierusalim unit" este considerat capitala.In Israel traiesc 1,8 milioane de arabi, care reprezinta aproximativ 20% din populatie.Legea a fost contestata la nivel national si international, fiind criticata inclusiv de presedintele turc Recep Erdogan care a caracterizat Israelul drept "cea mai sionista, fascista si rasista tara din lume".Comentariul lui Portman, care are dubla cetatenie (americana si israeliana), vine dupa jumatate de an de cand a starnit nemultumiri in randul israelienilor pentru ca a refuzat premiul Genesis si l-a criticat pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu.Natalie Portman, nascuta pe 9 iunie 1981, s-a remarcat inca de la primul ei rol, in thrillerul de actiune "Leon" (1994), in care a jucat alaturi de Jean Reno. A fost distribuita apoi in rolul Padme Amidala in trilogia "Star Wars". A castigat un Glob de Aur si a fost nominalizata la Oscar pentru interpretarea din "Closer" (2004) si a impresionat in alte filme, precum "V for Vendetta" (2006), "Goya's Ghosts" (2006), "The Other Boleyn Girl" (2008) si "Thor" (2011).In 2010, Natalie Portman a jucat rolul principal din drama psihologica "Black Swan", de Darren Aronofsky. Criticii au fost entuziasmati de evolutia actritei americane, care a castigat cu acest rol, in 2011, premiul Oscar, al doilea Glob de Aur din cariera, SAG Award si premiul BAFTA.Actrita a fost premiata la Palm Springs International Film Festival pentru interpretarea fostei prime doamne a Statelor Unite ale Americii Jacqueline Kennedy Onassis, in filmul biografic "Jackie", care i-a adus si o nominalizare la Oscar. ...citeste mai departe despre " Natalie Portman: Legea care defineste Israelul exclusiv ca "stat-natiune al poporului evreu" este rasista " pe Ziare.com