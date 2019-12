NATO adopta o declaratie comuna la summitul aniversarii a 70 de ani, in pofida disensiunilor intre aliati

Declaratia a fost publicata la finalul unei sesiuni de lucru de trei ore, intr-un hotel de lux din Watford, localitatea aflata in imediata apropiere a Londrei. Textul releva de asemenea "amenintarea" pe care o reprezinta "actiunile agresive" ale Rusiei."Dezacordurile vor atrage mereu mai multa atentie decat atunci cand suntem de acord", a subliniat, intr-o conferinta de presa, secretarul general al NATO Jens Stoltenberg."Suntem 29 de tari diferite, pe ambele maluri ale Atlanticului. Bineinteles ca exista diferente. Contrariul ar fi foarte ciudat. Insa forta NATO sta in faptul ca am fost intotdeauna capabili sa ne depasim diferentele. Dovedim azi ca NATO face progrese de fond si ca noi continuam sa ne adaptam si sa reactionam", a adaugat el.Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a dat acordul adoptarii acestui text, intrucat documentul condamna terorismul "in toate formele si manifestarile sale" si il considera drept "o amenintare persistenta pentru noi toti".Erdogan a acceptat de asemenea adoptarea unor noi planuri de securitate regionala la Marea Baltica, a Ploniei, Turciei si flancului de sud al NATO, a anuntat Jens Stoltenberg. Turcia bloca adoptarea acestor planuri cu scopul de a-i obliga pe aliati sa-i clasifice drept teroristi pe combatantii kurzi din cadrul Unitatilor Protectiei Poporului (YPG), aripa armata a Partidului sirian al Uniunii Democratice.Ofensiva lansata de armata turca in nord-estul Siriei viza aceste forte, care au luptat impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) alaturi de coalitia internationala antijihadista condusa de Statele Unite.Aliatii au decis in cadrul acestui summit sa declare spatiul drept "zona de operatiuni NATO", iar pentru prima oara se declara "constienti de faptul ca influenta tot mai puternica si politicile internationale ale Chinei prezinta atat oportunitati, cat si provocari, carora este necesar sa le raspundem impreuna, in calitate de Alianta".In Declaratia de la Londra se insista asupra necesitatii "garantarii securitatii comunicatiilor, inclusiv 5G" si "recurgerii la sisteme securizate si rezistente".Aliatii denunta din no ...citeste mai departe despre " NATO adopta o declaratie comuna la summitul aniversarii a 70 de ani, in pofida disensiunilor intre aliati " pe Ziare.com