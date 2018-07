"Reiteram sprijinul acordat integritatii teritoriale si suveranitatii Ucrainei, Georgiei si Republicii Moldova in cadrul granitelor recunoscute pe plan international.In conformitate cu angajamentele sale internationale, solicitam Rusiei sa retraga fortele pe care le-a stationat in toate cele trei tari fara consimtamantul lor", se arata in textul declaratiei.Republica Moldova este astfel expres mentionata, la punctul 7 al Declaratiei, unde aliatii din NATO ii cer Rusiei sa isi retraga trupele de pe teritoriul Republicii Moldova si sa continue sa se angajeze constructiv in negocierile privind Transnistria."Suntem decisi sa sprijinim reformele democratice in Republica Moldova si eforturile ei de sporire a capacitatilor de aparare", se mai arata in textul declaratiei.Aceasta pozitie asumata de NATO vine dupa cea a Adunarii Generale a ONU , care a adoptat, in iunie, un proiect de rezolutie propus de Chisinau privind retragerea trupelor ruse din Transnistria.Spre deosebire de Gerogia si Ucraina, insa, Republica Moldova nu a fost invitata sa asiste la summit-ul NATO.Intr-un raspuns pentru postul de radio Europa Libera, Ministerul Apararii de la Chisinau a explicat ca summit-ul nu discuta teme ce ar viza direct Republica Moldova, iar Georgia si Ucraina au fost invitate pentru ca sunt state care, spre deosebire de Republica Moldova, isi doresc sa adere la NATO. ...citeste mai departe despre " NATO cere Rusiei sa isi retraga trupele din Republica Moldova, Georgia si Ucraina " pe Ziare.com