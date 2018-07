NATO, cu ochii pe Marea Neagra. Naval Group si Santierul Naval Constanta, pregatite sa raspunda nevoilor Marinei Romane

Cu o experienta unica in domeniul constructiilor navale, gigantul francez in domeniul militar, Naval Group, si Santierul Naval Constanta (SNC) sunt pregatite sa furnizeze Marinei Romane cele mai performante corvete, testate in lupta reala pe mare.Gowind 2500, corveta oferita de Naval Group si SNC, este singura platforma exclusiv militara din competitia lansata de Ministerul Apararii Nationale pentru inzestrarea fortelor navale.Gowind 2500 ofera performante unice, intre care detectia tintelor pe distante lungi, o stabilitate superioara, operabilitate optimizata pentru conditii extreme de vreme. Gowind 2500 dispune de rachete antiaeriene, lansatoare de torpile si sisteme de protectie, dar si de rachetele Exocet MM40, considerate cele mai performante din lume.Naval Group este singura companie participanta la licitatie care ofera sistemul propriu de management al luptei - SETIS. Sistemul SETIS, utilizat si de fregatele franceze FREMM, proceseaza semnale de la o multitudine de radare de navigare si supraveghere, senzori si sonare.Sistemul de lupta SETIS este interoperabil NATO si va oferi Fortelor Navale Romane cele mai bune mijloace de gestionare si de luare a deciziilor pentru a asigura suprematia asupra oricarui tip de amenintari, dupa cum declara recent la Bucuresti Alain Guillou, vicepresedintele executiv al Naval Group.Marina Franceza are o vasta experienta in contracararea amenintarii prezentate de submarinele rusesti in Atlantic si Mediterana si este a doua cea mai prezenta in Marea Neagra, in cadrul unor misiuni si exercitii NATO.Oferta Naval Group - SNC este un proiect economic major, de cooperare industriala, care va face posibil nu doar ca Fortele Navale Romane sa dispuna de cea mai avansata tehnologie pentru lupta pe mare, ci va face posibil, de asemenea, si un amplu transfer de tehnologie de ultima generatie, disponibil pe termen lung pentru nevoile Fortelor Navale.Naval Group are in prezent contracte in derulare pentru furnizarea a 10 corvete Gowind 2500 pentru Malaezia, Egipt si Emiratele Arabe Unite.De asemenea, Naval Group, gratie experientei unice si celor mai performante tehnologii militare dezvoltate, a fost selectata sa construiasca 22 ...citeste mai departe despre " NATO, cu ochii pe Marea Neagra. Naval Group si Santierul Naval Constanta, pregatite sa raspunda nevoilor Marinei Romane " pe Ziare.com