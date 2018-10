NATO exerseaza apararea Norvegiei in fata unei invazii: 50.000 de militari vor fi mobilizati aprope de granita cu Rusia

NATO va organiza aceste exercitii la doua luni dupa manevrele militare Vostok-2018 intreprinse in septembrie de Rusia in Extremul Orient rus si considerate cele mai ample din istoria Federatiei Ruse."Vom demonstra ca suntem in masura sa ne aparam si sa ne aratam unitatea", a sustinut marti amiralul american James Gordon Foggo, comandant-sef al acestor exercitii, in timpul unei conferinte de presa organizate la sediul NATO de la Bruxelles, dupa ce le-a prezentat ambasadorilor din cele 29 de tari membre ale Aliantei.(Foto: NATO)Aproape 50.000 de militari, 150 de avioane, 60 de nave si circa 10.000 de vehicule sunt angajate in aceste manevre terestre si de trupe amfibii. Ele vor incepe in 25 octombrie si se vor incheia la 7 noiembrie. "Trident Juncture" este o operatiune de aparare colectiva, a subliniat amiralul Foggo, seful de comandament al fortelor aliate cu baza la Napoli.Prima parte a exercitiilor va consta in oprirea unei ofensive lansate dinspre nordul Norvegiei de o parte dintre fortele angajate, iar a doua in respingerea acestei ofensive, a explicat generalul canadian Christian Juneau, adjunct al amiralului Foggo, ce va superviza aceste manevre pe teren.Exercitiul militar este menit "sa demonstreze capacitatea de aparare a NATO in fata oricarui adversar", a insistat amiralul Foggo. "El nu vizeaza nicio tara concreta", a mai dat el asigurari."Exercitiile terestre se vor desfasura la 1.000 de kilometri de frontiera cu Rusia, iar operatiunile aeriene la 500 de kilometri. Rusia nu are niciun motiv sa fie ingrijorata", a declarat la randul sau generalul norvegian Rune Jakobsen, comandantul cartierului general in Norvegia NATO isi va observa punctele sensibile in timpul acestor manevre. Alianta este formata din 29 de armate foarte diferite in ceea ce priveste formarea, echipamentele si starea lor materiala. Ele vor fi un test pentru armata germana, starea echipamentelor acesteia fiind considerata critica de partenerii sai. Germania va participa cu o brigada, iar o mare parte din efectivele sale sunt deja in Norvegia, unde armata germana a pozitionat incepand din septembrie aproape 6.000 de militari si 3.00 ...citeste mai departe despre " NATO exerseaza apararea Norvegiei in fata unei invazii: 50.000 de militari vor fi mobilizati aprope de granita cu Rusia " pe Ziare.com