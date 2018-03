Alianta Nord-Atlantica a redus, de asemenea, marimea misiunii ruse, a precizat Stoltenberg, citat de AFP.Misiunea rusa va mai putea sa primeasca doar 20 de persoane, cu zece mai putine decat pana acum."Acest lucru transmite un mesaj foarte clar Rusiei, si anume ca exista costuri", a declarat secretarul general al NATO intr-o conferinta de presa."Vom continua sa actionam in vederea unui dialog constructiv" cu Moscova, a adaugat el.Numeroase tari au anuntat luni expulzari similare, in semn de solidaritate cu Regatul Unit, in cazul Skripal.Pe de alta parte, Irlanda a anuntat marti ca va expulza un diplomat rus, in urma otravirii in Regatul Unit a fostului spion rus Serghei Skripal, atribuita de Londra Moscovei.Ambasadorul rus la Dublin a fost informat ca "se va pune capat acreditarii unui membru al echipei sale care are un statut diplomatic (...). Persoana respectiva este obligata sa paraseasca" tara, a declarat ministrul iralndez de Externe Simon Coveney, citat intr-un comunicat, potrivit AFP.Citeste si:SUA expulzeaza 60 de diplomati rusi si inchid un consulat. Germania Canada si alte tari fac la fel, inclusiv RomaniaAmbasada Rusiei la Bucuresti reactioneaza in scandalul expulzarilor vorbind de nebunie colectivaNoua Zeelanda e solidara si vrea sa expulzeze si ea rusi spioni, dar... nu a gasit niciunulCazul Skripal: Pana si Australia expulzeaza diplomati rusi din solidaritate cu UKTheresa May: Rusia a esuat in mod spectaculos in tentativa ei de a diviza OccidentulUn oficial din Ministerul polonez al Energiei a fost arestat pentru spionaj in favoarea RusieiAustria refuza sa expulzeze diplomati rusi, pentru a-si pastra neutralitatea ...citeste mai departe despre " NATO expulzeaza sapte diplomati rusi si reduce cu o treime marimea delegatiei Moscovei (Video) " pe Ziare.com