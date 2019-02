NATO reactioneaza dur dupa ce rusii au cerut Americii sa distruga scutul de la Deveselu

"Facem apel la Rusia sa inceteze sa mai faca astfel de afirmatii nefondate si sa se concentreze in schimb asupra revenirii la respectarea INF", a subliniat intr-un comunicat Oana Lungescu.NATO precizeaza ca baza de la Deveselu face parte din sistemul de aparare antiracheta al NATO, care este "pur defensiv", iar in plus echipamentele "UAV (drone) ale SUA la care face referire Rusia nu sunt rachete". "Nici apararea antiracheta a NATO si nici UAV-urile americane nu incalca INF", a insistat purtatoarea de cuvant.Ministrul de Externe adjunct al Rusiei, Serghei Riabkov, a declarat vinerea trecuta intr-un interviu pentru postul de televiziune public Rossia-24 ca posibilitatea desfasurarii a 24 de rachete americane de croaziera Tomahawk in Romania este reala la ora actuala si a subliniat ca Moscova nu poate ignora o astfel de amenintare."Nu putem sa ne incredem in ceea ce spun americanii, care sustin ca, in prezent, nu au intentia de a folosi astfel de mijloace in sistemele lor Aegis Ashore", a afirmat intre altele inaltul responsabil diplomatic rus, in contextul in care SUA au anuntat ca se retrag din INF in termen de sase luni daca in acest timp Rusia nu revine la respectarea acestui tratat, iar ulterior si Rusia a afirmat ca-si suspenda participarea la tratat.In centrul conflictului se afla noua racheta ruseasca Novator 9M729, care ar incalca Tratatul INF, incheiat in 1987 si care interzice o intreaga clasa de rachete nucleare si conventionale terestre, cu o raza de actiune cuprinsa intre 500 si 5.500 de kilometri.NATO citeaza documente publicate de Departamentul de Stat de la Washington care explica faptul ca sistemul de aparare Aegis Ashore este in perfecta conformitate cu obligatiile asumate de SUA in baza INF si nu poate lansa decat rachete defensive de interceptare ca SM-3, dezvoltata si testata exclusiv pentru a intercepta obiecte ce nu se afla pe suprafata terestra si care deci nu face obiectul INF.Departamentul de Stat insista ca sistemul Aegis Ashore nu dispune de capacitatile si infrastructura necesara pentru a lansa rachete ofensive sau balistice cum sunt Tomah ...citeste mai departe despre " NATO reactioneaza dur dupa ce rusii au cerut Americii sa distruga scutul de la Deveselu " pe Ziare.com