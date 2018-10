NATO someaza Rusia sa inceteze atacurile cibernetice si tentativele de subminare a ordinii internationale

"Aliatii din cadrul NATO sunt solidari cu decizia guvernelor din Olanda si Marea Britanie de a critica Rusia pentru tentativele flagrante de a submina reglementarile si institutiile internationale", a declarat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, cu ocazia unei reuniuni aflate in curs la Bruxelles."Rusia trebuie sa inceteze acest comportament lipsit de ratiune, care include utilizarea fortei impotriva vecinilor, tentativele de interferente in procesele elctorale si campaniile ample pentru dezinformare", a subliniat Stoltenberg, citat de site-ul agentiei Associated Press.Reprezentantii statelor membre NATO s-au reunit pentru a discuta despre riscurile cibernetice. Premierul Marii Britanii, Theresa May, si omologul olandez, Mark Rutte, au emis un comunicat comun prin care condamna o serie de atacuri cibernetice atribuite Serviciului rus de informatii militare (GRU)."Vom apara institutiile internationale de cei care vor sa le atace", au transmis cei doi lideri.Autoritatile din Olanda au expulzat patru cetateni rusi in cadrul anchetei privind un complot in scopul comiterii unui atac cibernetic asupra sistemului informatic al Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC).De asemenea, intr-un comunicat comun al unor inalti oficiali europeni, Uniunea Europeana a denuntat joi un 'act agresiv' din partea Serviciului de informatii al armatei ruse (GRU), in urma unor serii de atacuri cibernetice vizand Marea Britanie, Australia si Olanda."Acest act agresiv arata dispret pentru obiectivul solemn al OIAC, vizata de o tentativa de atac cibernetic din partea a patru presupusi agenti GRU", se mentioneaza intr-un comunicat semnat de presedintele Consiliului European, Donald Tusk, de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si de sefa diplomatiei europene Federica Mogherini."Deplangem astfel de actiuni, care submineaza legislatia internationala si institutiile internationale", se mentioneaza in textul citat de Agerpres.Rusia a respins acuzatiile privind implicarea in atacuri cibernetice, catalogandu-le drept "fantezii". ...citeste mai departe despre " NATO someaza Rusia sa inceteze atacurile cibernetice si tentativele de subminare a ordinii internationale " pe Ziare.com