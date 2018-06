"Nu sunt foarte impresionat de acest tip de misiva", a comentat Michel intr-o interventie in fata presei, in timpul Consiliului European de la Bruxelles. Belgia a stopat scaderea sistematica a cheltuielilor sale militare si participa la numeroase operatiuni militare", a insistat el.Celelalte sase tari europene vizate de scrisoarea lui Trump sunt Germania Luxemburg si Olanda . Scrisori similare au fost trimise premierilor Norvegiei si Canadei, potrivit unei surse diplomatice. Fiecare scrisoare este personalizata si semnata de Donald Trump, a explicat pentru AFP o sursa diplomatica.In scrisoare, Donald Trump isi invita aliatii europeni sa-si respecte angajamentele luate in 2014 la summitul NATO din Tara Galilor si sa aloce 2% din Produsul Intern Brut cheltuielilor militare pana in 2024.Presedintele american i-a mai chemat la ordine pe aliatii sai cu ocazia primului summit al NATO la care a participat, cel din mai 2017, la Bruxelles, si isi va reitera solicitarea cu ocazia viitorului summit al Aliantei, din 11 si 12 iulie, care va avea loc tot in capitala Belgiei.Opt din cei 29 de membri ai NATO isi vor respecta acest angajament in 2018: SUA, Marea Britanie, Grecia Letonia si Romania . Restul trebuie sa prezinte NATO planuri pentru a atinge acest obiectiv pana in 2024.Citeste si: Washington Post: Trump i-a propus lui Macron sa scoata Franta din UE . Ce i-a oferit in schimb ...citeste mai departe despre " NATO: Trump a trimis o scrisoare amenintatoare mai multor aliati, inaintea summit-ului de la Bruxelles " pe Ziare.com