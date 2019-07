Suffren este primul dintr-o serie de sase submarine nucleare de atac (SNA) de ultima generatie.In Romania , Naval Group, in asociere cu Santierul Naval Constanta, a castigat licitatia organizata de Ministerul Apararii Nationale pentru a livra Marinei Militare Romane patru corvete echipate cu tehnologie si armament de ultima generatie.Oferta Naval Group si SNC a fost declarata castigatoare dupa ce specialistii MApN au ajuns la concluzia ca firma franceza si cea din Romania ofera cea mai inalta tehnologie navala la cel mai competitiv pret.Contractul, care include si modernizarea fregatelor Regina Maria si Regele Ferdinand, urmeaza sa fie semnat in urmatoarele 2-3 luni. Perioada de livrare a acestor corvete este de sapte ani de zile, in timp ce prima corveta ar urma sa fie livrata in trei ani de la semnarea contractului.Avand ca actionar majoritar statul francez, Naval Group este lider european in constructia de nave militare si unul dintre putinii constructori la nivel mondial de portavioane si submarine nucleare, spre deosebire de competitorii sai din Romania care produc nave civile.Corveta Gowind 2500 cu care Naval Group si SNC s-au situat pe primul loc in evaluarile specialistilor MApN ofera performante unice, intre care detectia tintelor pe distante lungi, o stabilitate superioara, operabilitate optimizata pentru conditii extreme de vreme, fiind echipata cu sisteme performante de aparare anti-aeriana, la suprafata si anti-submarin, integrate prin sistemul de management al luptei SetisĀ®.Recent, Olanda si Belgia au ales tot oferta Naval Group in cadrul unei licitatii privind livrarea a 12 vanatoare de mine, desi la licitatie participase si firma olandeza Damen.Naval Group a fost ales si de Australia pentru a construi o flota noua de 12 submarine de atac ultramoderne menite sa contracareze amenintarile din Pacific si Oceanul Indian....citeste mai departe despre " Naval Group a lansat un nou submarin de ultima generatie pentru Marina Franceza " pe Ziare.com