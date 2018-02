Nave NATO, inclusiv din Romania, fac exercitii in Marea Neagra de reactie rapida pentru a proteja suveranitatea nationala

Doua dintre cele patru grupuri maritime NATO pentru reactie rapida efectueaza un exercitiu cu Fortele navale romane saptamana aceasta, in Marea Neagra, "in scopul cresterii interoperabilitatii si al intensificarii capacitatii Aliantei Nord-Atlantice de a proteja suveranitatea nationala prin apararea colectiva. Exercitiile de acest fel fac parte din masurile specifice pentru o prezenta maritima intensificata in regiune", se arata intr-un comunicat postat pe site-ul NATO."Grupul maritim NATO Doi (SNMG2) si Grupul maritim NATO pentru contracararea minelor Doi (SNMCMG2) sunt formate in prezent din sase nave din Marea Britanie, Romania si Turcia . Dupa escalele facute in Romania, aceste nave efectueaza in prezent exercitii in scopul cresterii interoperabilitatii si pentru deprinderea unor abilitati, inclusiv in privinta apararii aeriene, activitatilor avansate de navigatie, comunicatii si neutralizarea minelor", precizeaza Alianta Nord-Atlantica."Este esential ca NATO si natiunile aliate sa actioneze colectiv, pentru asigurarea unei prezente maritime puternice in apele internationale din Marea Neagra. Efectuarea de exercitii si activitatile operationale in regiune asigura libertatea de navigatie si consolideaza apararea colectiva", a declarat comandantul Grupului maritim NATO Doi (SNMG2), comandorul britanic Mike Utley."Regiunea Marii Negre are o importanta strategica pentru toate natiunile riverane. Zona internationala se invecineaza cu trei natiuni aliate si cu doua natiuni partenere. NATO efectueaza exercitii si operatiuni in Marea Neagra in scopul mentinerii unei prezente credibile si a unor capabilitati defensive eficiente, in conformitate cu obligatiile tratatelor", subliniaza Alianta Nord-Atlantica.In urma cu cateva luni, surse citate de presa germana anuntau ca NATO pregateste masuri militare impotriva Rusiei, acuzata de incalcarea Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF) prin instalarea unor sisteme de rachete care prezinta riscuri pentru baze NATO din Europa Un purtator de cuvant al NATO a refuzat sa confirme existenta planului, recunoscand insa ca exista o stare de "grava preocupare" in legatura cu respectarea de catre Rusia a Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), care, printre altele, interzice fabricarea si detinerea de rachete nucleare cu raze de actiune intre 50 ...citeste mai departe despre " Nave NATO, inclusiv din Romania, fac exercitii in Marea Neagra de reactie rapida pentru a proteja suveranitatea nationala " pe Ziare.com