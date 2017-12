Inca din luna septembrie, Reuters informa ca mai multe nave sub pavilion nord-coreean transportasera petrol pe rute directe din Rusia in statul comunist. In octombrie si noiembrie, insa, nivelul contrabandei ar fi crescut, iar transferul de petrol s-ar fi facut in largul marii, in ape internationale, intre petrolierele rusesti si cele nord-coreene.Sursele citate de Reuters sustin ca isi bazeaza declaratiile pe imagini capturate de sateliti si pe date culese de sistemele de informatii ale marinei militare. Oficialii au precizat insa ca nu pot oferi informatii suplimentare, in conditiile in care acestea sunt secrete.De asemenea, sursele jurnalistilor au precizat ca nu exista la acest moment nicio dovada potrivit careia Moscova ar fi informata sau ar sustine astfel de practici. Dealtfel, Ministrul de Extrene rus si seful Vamilor din statul moscovit au negat vehement ca ar fi implicati in acest scandal.Printre navele suspectate ca ar fi livrat ilegal petrol, in largul marii, catre cargourile nord-coreene se numara petrolierul Vityaz. Acesta plecase dintr-un port rusesc pe data de 15 octombrie, urmand sa alimenteze o flota din Marea Japoniei. Petrolierul si-ar fi schimbat insa cursul si ar fi livrat incarcatura de 1.600 de tone de petrol catre nava Sam Ma 2 care naviga sub pavilion nord-coreean.In conditiile blocadei impuse de statele membre ONU, Coreea de Nord are nevoie de petrolul de contrabanda pentru a-si tine economia pe linia de plutire si pentru a-si continua programul nuclear.Citeste si:Trump acuza China pe Twitter ca lucreaza cu regimul din Coreea de Nord: Prinsi cu mainile patate!Lavrov critica SUA pentru retorica agresiva fata de Coreea de Nord: Inacceptabil ...citeste mai departe despre " Nave rusesti alimenteaza Coreea de Nord cu petrol de contrabanda. Transferurile au loc in ape internationale " pe Ziare.com