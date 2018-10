Negociatorul sef al UE pentru Brexit a venit la Bucuresti: Ce mesaje i-au transmis presedintele, premierul si sefii Parlamentului

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, la finalul intalnirii cu Michel Barnier care a avut loc la Palatul Cotroceni (foto), ca Romania sustine continuarea cooperarii UE cu Marea Britanie in domeniile de interes comun si dupa retragerea acesteia din Uniune, precizand ca tara noastra este interesata de un acord in domeniul securitatii externe cu Marea Britanie si de negocierea unor reglementari in domeniul mobilitatii cetatenilor.Conform unui comunicat remis de Administratia Prezidentiala, presedintele Romaniei a subliniat importanta deosebita a mentinerii unitatii celor 27 de state membre ale Uniunii in cadrul negocierilor privind Brexit, aratand ca aceasta abordare reprezinta o premisa esentiala in gestionarea eficienta a acestui proces.Klaus Iohannis a reiterat sprijinul Romaniei pentru un proces ordonat si previzibil al retragerii Marii Britanii, pentru a pune bazele unei relatii viitoare cat mai apropiate intre UE si Regatul Unit. Totodata, el a evidentiat ca principala prioritate in acest stadiu al negocierilor este finalizarea textului Acordului de Retragere cat mai curand posibil, prin identificarea unor solutii privind problemele inca divergente, in special in ceea ce priveste granita dintre Irlanda si Irlanda de Nord."Cu privire la modelul de cooperare economica in contextul relatiilor viitoare, Presedintele Romaniei a subliniat ca integritatea Pietei Unice a UE si indivizibilitatea celor patru libertati reprezinta piloni de baza ai proiectului european si nu sunt negociabili. Presedintele Klaus Iohannis a precizat ca Romania sustine continuarea unei cooperarii stranse a UE cu Marea Britanie in domeniile de interes comun si dupa retragerea acesteia din Uniune si a aratat ca, pentru tara noastra, un acord in domeniul securitatii externe cu Marea Britanie prezinta un interes deosebit", arata sursa citata.La randul sau, negociatorul-sef al Uniunii pentru Brexit a facut o prezentare a evolutiei negocierilor cu Marea Britanie si a etapelor urmatoare in cadrul procesului de retragere a Marii Britanii din Uniune."Michel Barnier a evidentiat eforturile pe care echipa sa le d ...citeste mai departe despre " Negociatorul sef al UE pentru Brexit a venit la Bucuresti: Ce mesaje i-au transmis presedintele, premierul si sefii Parlamentului " pe Ziare.com