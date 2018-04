Oficialul european i-a dat termen premierului britanic Theresa May pana la 31 decembrie 2020 pentru a se razgandi in privinta iesirii din piata unica si uniunea vamala, afirmand: "Atat timp cat nu au iesit (din UE ), in timpul perioadei de tranzitie, orice este inca posibil", transmite Press Association (PA).Theresa May s-a folosit de un discurs din luna martie pentru a-si reitera "liniile rosii" legate de Brexit, si anume iesirea tarii din piata unica si uniunea vamala, precum si de sub jurisdictia Curtii de Justitie a UE.Vezi si Mii de cetateni UE risca sa-si piarda statutul legal in Marea Britanie dupa Brexit - ce trebuie sa facaMarea Britanie va parasi oficial blocul comunitar la 29 martie 2019, la exact doi ani de la invocarea Articolului 50 din Tratatul de la Lisabona, iar perioada de tranzitie de 21 de luni se va sfarsi la 31 decembrie 2020, data ce coincide cu incheierea cadrului bugetar multianual al UE 2014-2020."Daca britanicii doresc sa-si modifice liniile rosii, le vom modifica pe ale noastre in consecinta", a afirmat Barnier joi, in fata presei."Nu aud acest lucru acum, dar orice este posibil, nu exista dogmatism", a continuat el."Ceea ce creeaza problema in Irlanda este decizia Marii Britanii de a iesi din UE, dar si de a iesi din ceea ce nu este obligatoriu sa iasa, si anume piata unica si uniunea vamala", a mai aratat Barnier.Citeste si:Mai multe companii avertizeaza ca afacerile lor din UK vor fi in pericol dupa BrexitMAE a lansat un clip in care le explica romanilor din UK cum vor fi afectati de Brexit (Video)Brexit: Cate miliarde de euro ar costa divortul dintre UK si UE, daca nu se ajunge la un acord ...citeste mai departe despre " Negociatorul sef pe Brexit: Marea Britanie se poate razgandi in perioada de tranzitie in privinta iesirii din piata unica si uniunea vamala " pe Ziare.com