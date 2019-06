Negocieri dure pentru noua conducere europeana: Timmermans, pe cale sa devina presedintele Comisiei Europene

Conform declaratiilor unor diplomati si oficiali, cu cateva ore inainte de intalnirea liderilor Uniunii Europene in cadrul careia urmeaza sa se decida cine va detine posturile de top din blocul comunitar, politicianul olandez socialist Frans Timmermans este pe cale sa fie numit presedinte al Comisiei Europene, relateaza Reuters.Desi Donald Tusk nu a avansat nume, si dpa noteaza ca Timmermans, in prezent prim-vicepresedinte al Comisiei Europene, a fost candidatul cap de lista al Partidului Socialistilor Europeni (PES) pentru alegerile din mai. Desemnarea sa s-ar confrunta insa cu o opozitie puternica din partea unor state membre central-europene.In conformitate cu acordul propus de Tusk, centru-dreapta ar urma sa beneficieze de postul de Inalt Reprezentat al UE pentru afaceri externe si politica de securitate si de functia de presedinte al Parlamentului European. La randul lor, liberalii ar urma sa ocupe postul de presedinte al Consiliului European, detinut in prezent de Donald Tusk, un reprezentant al PPE, sustin eurodeputatii citati.Frans Timmermans, favorit la functia de presedinte al Comisiei EuropeneDesi se confrunta cu o rezistenta neasteptata din partea tarilor est-europene, Timmermans urmeaza sa fie desemnat dupa convorbiri intre Franta si Germania la summitul G20, au declarat pentru Reuters doi diplomati si un consilier al Parlamentului European.Daca se va confirma, alegerea va marca o victorie pentru socialisti si liberali, care au afirmat ca UE este tot mai dominata de Germania in pozitiile sale de varf."Se pare ca va fi Timmermans la presedintia Comisiei", a declarat pentru Reuters un diplomat implicat in discutii, opinie impartasita de un al doilea diplomat contactat de agentia britanica de stiri.Printre functiile de top care urmeaza a fi ocupate sunt cele de presedinte al Comisiei, presedinte al Parlamentului European, presedinte al Consiliului European, sef al diplomatiei UE si presedinte al Bancii Centrale Europene.Timmermans, fost ministru de externe al Olandei, ar urma sa fie confirmat drept alegerea pentru inlocuirea lui Jean-Claude Juncker la dineul liderilor UE de duminica.Consilierul germ ...citeste mai departe despre " Negocieri dure pentru noua conducere europeana: Timmermans, pe cale sa devina presedintele Comisiei Europene " pe Ziare.com