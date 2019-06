Negocierile de la varful UE baga zazanie intre romanii de la Bruxelles: Ce isi reproseaza Siegfried Muresan si Dragos Tudorache

Asta in contextul in care liderul Verzilor Philippe Lamberts a anuntat, joi, ca socialistii si liberalii nu il vor sustine pe Manfred Weber pentru functia de presedinte al Comisiei Europene, candidatul propus de PPE.Siegfried Muresan noteaza ca acest lucru este "grav pentru Romania "."Zilele acestea vedem in Parlamentul European o alianta intre grupul Renew al lui Emmanuel Macron si socialistii europeni impotriva PPE.Colaborarea dintre grupul lui Macron si socialisti este mult mai stransa decat colaborarea lor cu PPE.Am vazut asta in fiecare zi in negocierile pentru formarea majoritatii.Acest lucru nu este surprinzator. Emmanuel Macron insusi a fost membru al Partidului Socialist din Franta si a fost ministru in Guvernul presedintelui socialist al Frantei, Francois Hollande.Acest lucru nu este surprinzator, dar este grav pentru Romania", noteaza Muresan.Europarlamentarul enumera si motivele pentru care considera ca acest lucru este rau pentru tara noastra."Este grav, deoarece PPE este partidul care a sprijinit mereu Romania.PPE a luptat pentru statul de drept din Romania, in timp ce socialistii europeni erau la brat cu PSD.PPE a sustinut-o pe doamna Kovesi, in timp ce socialistii europeni au votat impotriva ei. Sigur ca si Guvernul Frantei a votat impotriva ei in Consiliu.Socialistii europeni au fost aparatorii PSD-ului si vor fi in continuare, dupa o scurta 'inghetare a relatiilor' pe durata campaniei.Acest subiect merita monitorizat deoarece este foarte important pentru Romania", conchide Siegfried Muresan.In replica, Dragos Tudorache, europarlamentar USR-PLUS din noul grup Renew Europe, scrie ca Muresan "s-a uitat la alte negocieri"."Si eu fac parte din echipa de negociere, ba chiar am condus lucrarile pe pachetul de justitie si afaceri interne la cererea celorlalti negociatori, si am observat o aliniere si o colaborare buna in aceste negocieri intre toate cele trei grupuri.Ba chiar foarte multe subiecte si teme unde popularii si socialistii au fost complet compatibili - asa cum de altfel s-a intamplat si in mandatul trecut cand cele doua familii au facut toate jocurile in PE.Inteleg ca popularii sunt suparati ca Manfred Weber nu are sustinere majoritara nici in Parlament si nici in Co ...citeste mai departe despre " Negocierile de la varful UE baga zazanie intre romanii de la Bruxelles: Ce isi reproseaza Siegfried Muresan si Dragos Tudorache " pe Ziare.com