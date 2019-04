Nemtii ies in strada cu zecile de mii pentru a protesta fata de "nebunia chiriilor" din Germania

Potrivit unui studiu recent realizat de firma de consultanta imobiliara CBRE Berlin si banca germana Berlin Hyp AG, pretul mediu al unei chirii in Berlin a trecut de 10 euro pe metru patrat pe luna, informeaza AFP si DPA.Problema cresterii chiriilor este cea mai acuta in capitala Berlin, unde chiriile s-au dublat in ultimul deceniu, in conditiile in care o piata a muncii infloritoare a atras un aflux de muncitori, ceea ce a pus presiuni asupra pietei imobiliare.In consecinta, la Berlin ar urma sa se stranga cel mai mare numar de manifestanti pentru a critica activitatea unor companii precum Deutsche Wohnen si Vonovia, care au cumparat mii de cladiri, profitand de preturile mai scazute decat in alte capitale europene."Stim cine este noul proprietar. Este o companie care detine peste 1.500 de apartamente si care cumpara si vine cu banii investitorilor, care in mod natural vor sa beneficieze de cele mai mari randamente posibile", a explicat Hans von Maydell, un pensionar de 75 de ani care la inceputul acestui an si-a schimbat proprietarul pentru prima in 45 de ani.Hans von Maydell se teme ca si lui i se va intampla ceea ce au patit mii de alti berlinezi, o reziliere a contractului de inchiriere, urmata de o renovare de amploare si de o repunere pe piata, dar la o chirie considerabil marita.Din cele aproximativ doua milioane de apartamente cu chirie din Berlin, societatea Deutsche Wohnen detine 115.000 de apartamente, iar Vonovia detine 44.000 de apartamente.In 2018, Vonovia a majorat pretul mediu al chiriei cu 4,2%. Aceasta evolutie a preturilor este stimulata de popularitatea marilor orase din Germania, unde atat germanii cat si europenii vin sa se instaleze cu zecile de mii in fiecare an fara ca oferta de noi locuinte sa urmareasca cererea."De cinci ani, avem o crestere a constructiilor de noi locuinte, insa aceasta nu acopera deficitul, deoarece sunt construite prea putine locuinte sociale si locuinte cu preturi accesibile" explica Ulrich Ropertz, purtatorul de cuvant al Asociatiei locatarilor germani.In plus, acesta sustine ca societatile imobiliare precum Vonovia sau Deutsche Wohnen beneficiaza de o "influenta politica la scara nationala" care le permite sa blocheze adoptarea unor masuri adecvate pentru a ...citeste mai departe despre " Nemtii ies in strada cu zecile de mii pentru a protesta fata de "nebunia chiriilor" din Germania " pe Ziare.com