Nemtii l-au arestat pe liderul separatistilor catalani. Daca il extradeaza in Spania, el risca sa mai iasa la 80 de ani din inchisoare

Puigdemont va "ramane in detentie initial, pana cand se ia o decizie cu privire la o procedura de extradare", a anuntat tribunalul regional din Kiel, in regiunea din nordul Germaniei unde a fost arestat duminica.Nu este posibil vreun recurs impotriva acestei hotarari, a precizat instanta.Arestarea-surpriza a separatistului catalan a antrenat ciocniri intre activisti separatisti catalani si politie, duminica, la Barcelona. Nicio tulburare nu a fost semnalata luni.Puigdemont a comparut luni in fata unui tribunal de la Neumunster, orasul in care se afla in arest prevenitv. A fost vorba despre stabilirea oficiala a identitatii sale si hotararea daca ramane sau nu in inchisoare.De-acum unui tribunal din Kiel ii revine sa transeze cu privire la eventuala sa extradare, se arata in acest comunicat.Avocatul liderului separatist Jaume Alonso-Cuevillas s-a declarat "priudent" luni, mai inainte, pe postul de radio catalan Rac1, evocand "multe elemente care indeamna la optimism".Cel putin 60 de zile dupa gratiiPe fond, justitia germana dispune de un termen de 60 de zile pentru a delibera cu privire la predarea lui Carles Puigdemont catre Madrid.O purtatoare de cuvant a parchetului german, Wiebke Hoffelner, s-a limitat sa spuna ca decizia "nu va fi luata saptamana aceasta".Justitia urmeaza sa se pronunte cu privire la faptul daca infractiuni similare celor in baza carora este inculpat Puigdemont in Spania exista in dreptul german.El este inculpat - impreuna cu alti 12 lideri separatisti - de "rebeliune", o infractiune pasibila de 30 de ani de inchisoare, si de deturnare de fonduri publice. In cauza este tentativa ratata de secesiune prin referendum din toamna lui 2017.Elsa Artadi, o deputata din partidul lui Carles Puigdemont, a apreciat, intr-un mesaj postat pe Twitter , ca Puigdemont se va opune extradarii sale, deoarece "Spania nu garanteaza un proces echitabil".Nemtii nu cred ca Spania face politie politicaSteffen Seibert, un purtator de cuvant al cancelarului Angela Merkel a catalogat Spania drept un "stat de drept democratic" si a dat asigurari ca domneste "o incredere deosebita intre autoritatile judiciare din statele membre UE ".