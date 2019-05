"Am promis ca vom fonda o implantare cu numele presedintelui Trump", a afirmat Netanyahu in deschiderea sedintei."Tin sa va informez ca am selectionat deja un amplasament pe Inaltimile Golan, unde aceasta noua comunitate va fi stabilita, iar procesul este in desfasurare", a adaugat el, conform AFP.Benjamin Netanyahu anuntase luna trecuta ca o colonie israeliana pe Inaltimile Golan va purta numele presedintelui american, in semn de recunostinta fata de decizia lui Trump de a recunoaste suveranitatea Israelului asupra acestui teritoriu sirian anexat. ONU nu a recunoscut aceasta anexare, iar coloniile, implantari civile israeliene in teritorii ocupate, sunt ilegale din punctul de vedere al dreptului international.Presedintele american a recunoscut pe 25 martie suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, teritoriu ocupat de acesta de la Siria in urma Razboiului de Sase Zile din 1967, si ulterior anexat in 1981.In jur de 18.000 de sirieni apartinand comunitatii druze, dintre care majoritatea refuza cetatenia israeliana, locuiesc in acest teritoriu, unde sunt instalati aproximativ 20.000 de israelieni in 33 de colonii.Netanyahu a declarat ca va supune planul de construire a coloniei Trump votului noului guvern, pentru a carui formare ii va solicita presedintelui Reuven Rivlin un termen suplimentar.Citeste si: Franta , Marea Britanie, Belgia si Polonia resping decizia SUA de a recunoaste suveranitatea Israelului asupra Platoului GolanErdogan anunta ca va sesiza ONU in legatura cu Inaltimile Golan: Este un cadou pentru Netanyahu inainte de alegeriDonald Tusk ii transmite lui Donald Trump: Uniunea Europeana isi mentine pozitia privind Inaltimile Golan ...citeste mai departe despre " Netanyahu a ales un amplasament pentru viitoarea colonie Trump pe Inaltimile Golan " pe Ziare.com