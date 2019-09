Netanyahu se recunoaste infrant si ii cere principalului sau rival politic sa formeze un guvern impreuna

Coalitia de centru-stanga Albastru & Alb, condusa de Benjamin Gantz, s-a clasat pe primul loc in scrutinul parlamentar anticipat din Israel, fiind urmata de partidul Likud (dreapta), al lui Benjamin Netanyahu.Schimbarea de strategie a lui Netanyahu reflecta pozitia slabita a acestuia dupa ce a esuat sa asigure o majoritate parlamentara, la aceste noi alegeri, potrivit Reuters."In timpul campaniei electorale, am cerut crearea unui guvern de dreapta, dar, din pacate, rezultatele alegerilor arata ca acest lucru este imposibil", a spus Netanyahu."Benny, trebuie sa formam un guvern, cat mai devreme. Natiunea se asteapta ca noi, amandoi, sa dam dovada de responsabilitate si cooperare", a adaugat premierul israelian.Gantz a afirmat miercuri ca spera sa formeze un guvern de coalitie, insa a adaugat ca acest lucru nu se va intampla cat timp formatiunea politica Likud va fi condusa de Netanyahu.Coalitia de centru-stanga Albastru & Alb se claseaza pe primul loc in scrutinul parlamentar anticipat din Israel, fiind urmata de partidul Likud (dreapta), al premierului in exercitiu Benjamin Netanyahu, potrivit rezultatelor oficiale anuntate de Comitetul Central de Alegeri, dupa numararea a 90% din voturi.Coalitia Albastru & Alb, condusa de fostul sef al Statului Major Benjamin Gantz, a obtinut 32 de locuri din totalul de 120 din Knesset, parlamentul israelian, iar partidul Likud al premierului Benjamin Netanyahu - 31 de locuri.Potrivit Times of Israel, acestea sunt rezultatele oficiale:Albastru & Alb: 32Likud: 31Lista Unita (o alianta a formatiunilor etnicilor arabi): 13Yisrael Beytenu (formatiunea nationalista Israel Casa Noastra): 9Partidul religios Shas: 9Partidul Iudaismul Unit al Torei: 8Yamina (alianta Dreapta): 7Labor (Partidul Muncii): 6Democratic Camp (Uniunea Democratica): 5Astfel, conform calculelor, blocul politic de stanga va avea 56 de locuri in Knesset, iar cel de dreapta 55. ...citeste mai departe despre " Netanyahu se recunoaste infrant si ii cere principalului sau rival politic sa formeze un guvern impreuna " pe Ziare.com