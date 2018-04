Netanyahu spune ca cel putin sase tari vor sa-si mute ambasada la Ierusalim. Si Romania?

"Ma bucur sa comunic ca cel putin sase state discuta serios cu noi despre relocarea ambasadelor la Ierusalim", a spus Netanyahu, joi, la o intalnire cu diplomati straini desfasurata la resedinta presedintelui Reuven Rivlin cu prilejul Zilei Independentei, transmite EFE.El nu a numit statele in cauza, dar le-a promis ajutor. "Am decis ca primele zece ambasade ce vor veni aici sa beneficieze de un tratament preferential. Le vom ajuta!", a precizat premierul israelian, care a indemnat si celelalte state sa urmeze exemplul SUA si Guatemalei de a-si muta reprezentanta in Orasul Sfant pentru ca aceasta va contribui la eforturile de pace.Benjamin Netanyahu a apreciat ca decizia lui Donald Trump de a muta ambasada SUA spune un lucru simplu, si anume ca "pacea trebuie sa se bazeze pe adevar"."Faptul ca Israelul are o capitala, ca poporul evreu a avut de 3.000 de ani o capitala numita Ierusalim, este incontestabil. E timpul sa recunoastem acest fapt", a adaugat el.Pe 6 decembrie anul trecut, presedintele american a recunoscut oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului si a anuntat mutarea de la Tel Aviv in acest oras a reprezentantei diplomatice a SUA.Palestinienii au considerat acest act drept o provocare ce a descalificat administratia Trump din rolul de mediator onest al procesului de pace palestiniano-israelian.De atunci, presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, si alti oficiali ai ANP au refuzat sa se intalneasca cu echipa americana de negociere.Amintim ca si in Romania s-a discutat in ultima vreme despre mutarea ambasadei noastre din Israel la Ierusalim. Cel care sustine aprig aceasta miscare este Liviu Dragnea. Chiar joi seara liderul PSD a anuntat ca decizia de a muta ambasada este luata deja, iar procedurile de mutare vor incepe."Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea ambasadei. Poate parea putin important, dar are o valoare simbolica uriasa, pentru un stat care are o influenta nemaipomenit de mare in lume, in care sunt peste 500.000 de romani, are o valoare foarte mare pentru administratia americana", a declarat presedintele Camerei Deputatilor, joi seara, la Antena3.In acest context, premierul Viorica Dancila ar urma sa plece, miercurea viitoare, in Israel.Iata si pozitia lui Iohannis in scanda ...citeste mai departe despre " Netanyahu spune ca cel putin sase tari vor sa-si mute ambasada la Ierusalim. Si Romania? " pe Ziare.com