Ancheta ziarului se bazeaza pe circa 200 de declaratii fiscale obtinute de jurnalisti si arata ca Trump a primit sume mari de bani - echivalente cu 413 milioane de dolari la valoarea actuala - din afacerile imobiliare ale tatalui sau.Avocatul lui Trump, Charles Harder, a declarat ca informatiile publicate de New York Times sunt inexacte.Casa Alba nu a raspuns imediat solicitarii de a comenta articolul.Potrivit televiziunii CNBC, un purtator de cuvant al departamentului fiscal al statului New York a confirmat ca acuzatiile sunt in curs de examinare.Experti in domeniul fiscal citati de New York Times afirma ca este putin probabila inculparea lui Trump, deoarece din punct de vedere penal faptele s-au prescris; ar fi posibila insa o amenda civila pentru fraude fiscale, pentru care nu exista termen de prescriptie.Ziarul reaminteste ca Donald Trump a sustinut, inclusiv in campania electorala, ca si-a castigat averea prin eforturile proprii, dupa ce si-a inceput afacerile in domeniul imobiliar doar cu ajutorul unui mic imprumut de la tatal sau, Fred Trump.Ancheta jurnalistica aduce argumente potrivit carora mare parte din banii presedintelui provin din evaziunea fiscala a parintilor sai, prin intermediul unei corporatii-fantoma a fratilor Trump.Citeste si New York Times: Trump ar fi putut evita plata taxelor timp de 18 ani ...citeste mai departe despre " New York Times: Donald Trump si fratii sai si-au ajutat parintii sa scape de taxe " pe Ziare.com