New York Times: Romania, aflata in lupta cu UE, se pregateste sa o conduca intr-un moment crucial

Autorul articolului, jurnalistul Kit Gillet, sustine ca guvernul de la Bucuresti merge mai departe cu schimbari aduse sistemului judiciar care au fost criticate aspru de Bruxelles si descrie limbajul oficialilor romani ca fiind "eurosceptic".Chiar inainte sa preia presedintia Consiliului UE, de la 1 ianuarie 2019, guvernul roman ia in considerare acordarea amnistiei persoanelor condamnate pentru coruptie, se precizeaza in articol.In editorialul NY Times este precizat ca Uniunea Europeana a criticat dur reformele Justitiei, iar drept raspuns Liviu Dragnea, liderul PSD, a afirmat ca "Romania nu va mai accepta sa fie tratata ca o tara din al doilea esalon", acuzand blocul european de discriminare.Presedintia Romaniei vine intr-un moment crucial pentru viitorul UE, conform presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Printre problemele importante se numara iesirea Marii Britanii din blocul european pe 29 martie si gestionarea guvernelor autoritare.In articol este precizat ca in ultimii doi ani, Romania a fost martora unui val de proteste, care au culminat in februarie 2017. Atunci, peste 500.000 de oameni au protestat fata de o Ordonanta de Urgenta care ar fi dezincriminat coruptia. In plus, protestele anti-guvernamentale din august, care au adunat in jur de 100.000 de persoane, s-au incheiat violent cu ciocniri intre politie si manifestanti iar sute de oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale.Presedintele Klaus Iohannis, "exasperat de tensiunile politice", a declarat in noiembrie ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia, se mai arata in editorial.Iohannis este descris ca fiind "adesea in conflict" cu partidul aflat la guvernare, in special cu Liviu Dragnea, despre care este precizat ca desi nu este prim-ministru oficial din cauza unei condamnari anterioare pentru frauda electorala, el exercita o influenta "demna de un premier" asupra activitatilor guvernului.Radu Magdin, analistul sef al Smartlink, o firma de consultanta politica din Bucuresti, considera ca limbajul anti-Bruxelles al PSD are alta conotatie."Nu este o strategie ofensiva, ci una defensiva. Majoritatea parlamentara doreste ca Bruxellesul sa nu se implice in afacerile sale interne. Tara nu este eurosceptica si nici aproape de a deveni eurosceptica", a declarat Magdin.