New York Times: Rusia si China ii asculta telefonul personal al lui Trump cand barfeste cu prieteni vechi

Consilierii lui Trump l-au avertizat ca telefonul sau personal nu este securizat si ca spionii rusi intercepteaza conversatiile sale constant, dar presedintele refuza sa renunte la telefon, arata Reuters.Oficialii au declarat ca serviciile secrete americane au aflat de la guverne straine si prin interceptarea unor oficiali straini ca Rusia si China asculta convorbirile lui Trump.China are o abordare mai sofisticata privind interceptarile si cauta sa le foloseasca pentru a determina ce gandeste Trump, de cine asculta si cum ar putea fi influentat, conform oficialilor.Beijingul incearca sa foloseasca informatiile obtinute pentru a preveni o escaladare a razboiului comercial dintre China si SUA.Oficialii chinezi se bazeaza pe oamenii de afaceri din China si pe cei cu legaturi cu Beijingul pentru a argumenta in favoarea Chinei in fata prietenilor lui Trump pentru a-l influenta pe presedinte, au precizat oficialii.Au existat mai multe ingrijorari in 2018 privind interceptarea convorbirilor telefonice de la Casa Alba. Departamentul pentru Securitatea Nationala a informat intr-o scrisoare catre mai multi senatori in martie ca a observat in Washington o activitate similara cu cele ale celor care fura identitatea abonatilor la retelele de telefonie mobila.Un comisar al Comisiei Federale a Comunicatiilor a declarat la o intalnire ca problema este una serioasa si ca instrumente de interceptare pot fi folosite de infractori sau agenti straini.Washignton Post a informat in iunie ca un studiu federal a gasit semne de spionaj sofisticat asupra telefoanelor in apropierea Casei Albe si a altor locatii importante in 2017.