New York Times: Trump a cerut administratiei sale i sa ii ofere ginerelui sau acces la informatii clasificate

Oficialii administratiei au fost ingrijorati de acest lucru, ceea ce l-a determinat pe John Kelly sa redacteze un memoriu intern in care a detaliat cum i s-a cerut sa ii ofere accesul lui Kushner, conform New York Times.Donald McGahn, consilier la Casa Alba la acea vreme, a redactat, de asemenea, un memoriu intern in care isi exprima ingrijorarile despre Kushner si recomanda sa nu se ia aceasta decizie.New York Times sustine ca memoriul contrazice un comunicat al lui Trump trimis ziarului in ianuarie in care presedintele precizeaza ca nu a avut niciun rol in obtinerea accesului de catre Kushner. Intr-un interviu acordat ABC News, Ivanka Trump, sotia lui Kushner, a afirmat: "Presedintele nu s-a implicat in obtinerea accesului pentru mine sau pentru sotul meu".Desi nu se stie exact ce obstacole a avut de intampinat Kushner in procesul sau de a fi aprobat pentru obtinerea accesului, oficialii s-au aratat ingrijorati de legaturile sale cu compania imobiliara a familiei sale si cu investitorii straini.Kushner a fost nevoit sa isi modifice in repetate randuri documentele in care dezvaluia contactele sale cu persoane din afara tarii deoarece el a omis peste 100 de persoane.Printre acestia se afla si o intalnire cu Sergey Kislyak in 2016, ambasadorul Rusiei in SUA la acea vreme precum si intalnirea de la Trump Tower din acelasi an cu un avocat rus. Intalnirea de la Trump Tower a fost aranjata de fiul lui Trump, care aflase de eforturile guvernului rus de a contribui la castigarea alegerilor de catre Trump, rusii oferind informatii compromitatoare despre Hillary Clinton.Sarah Sanders, secretarul de presa al Casei Albe, a afirmat in legatura cu acest caz: "Nu comentam in ceea ce priveste accesul la informatii clasificate".Peter Mirijanian, un purtator de cuvant al avocatului lui Kuhsner, Abbe Lowell, a afirmat intr-un email ca oficialii de securitate si Casa Alba au sustinut ca procesul lui Kushner de a obtine accesul "a avut loc fara nicio presiune din partea nimanui".