New York vrea sa interzica construirea de zgarie nori din sticla si otel

Propunerea face parte din ansamblul de masuri prin care Big Apple incearca sa reduca cu 30 % emisia gazelor cu efect de sera pentru 2030, noteaza miercuri EFE."New York este locul celor mai frumosi zgarie nori din lume, dar cladirile noastre emblematice sunt si cea mai mare sursa de emisii de carbon ale orasului", a spus primarul care vrea sa trimita un proiect de lege spre aprobarea Consiliului municipal.In general, complexul de zgarie nori al orasului este responsabil de 70 % din poluarea mediului.Potrivit primariei, daca o companie vrea sa construiasca zgarie nori din sticla si otel nu va putea utiliza aceste materiale decat daca ia masurile necesare pentru a reduce emisiile de carbon. "Orasul New York nu va mai permite inaltarea de cladiri care sa afecteze Pamantul si sa ne ameninte viitorul", a spus Bill de Blasio.Initiativa face parte din proiectul 'Green New Deal', emblema sub care Partidul Democrat vrea sa dezvolte un sistem de bunastare bazat pe sanatatea publica, combaterea schimbarilor climatice printr-o crestere a taxelor cu 70%, fata de cele actuale de 37%.Propunerea se alatura pachetului de masuri aprobate deja de Consiliu, asa numita Lege a Mobilizarii Climatice pe care organizatiile ecologiste au considerat-o istorica.Una dintre acestea vizeaza ca toate cladirile cu suprafata de 2.322 metri patrati, inclusiv emblematicele Trump Towers, sa fie reabilitate cu geamuri noi si izolare termica, pentru a fi mai eficiente energetic.O alta masura cuprinsa in Legea Mobilizarii Climatice prevede ca acoperisurile unor cladiri sa fie acoperite cu plante, panouri solare sau turbine eoliene, sau toate cele trei impreuna.