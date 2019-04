Nici nu s-a nascut si fiscul american e cu ochii pe copilul lui Meghan Markle si al printului Harry

"Statele Unite au - ceva unic printre natiuni - un sistem de taxare bazat pe cetatenie asa ca Meghan fiind cetatean SUA, ea va fi taxata", a explicat David Treitel, fondatorul American Tax Returns Ltd, companie de consiliere privind taxarea pentru expatii americani, conform CNN.Legea prevede ca inspectorii privind taxarea sa examineze averea regala a printului Harry si a lui Meghan, dar si veniturile copiuluil."Copilul are o mama cetatean al SUA si acel copil, fata sau baiat, care va veni pe lume in urmatoarele saptamani, va fi automat un cetatean al Statelor Unite. Nu exista un precedent in care un cetatean american sa fi facut parte din Familia Regala. Asa ca nimeni nu s-a aflat in aceasta situatie pana acum", a afirmat Treitel.Ca cetatean american, indiferent de unde locuieste, Meghan va fi obligata sa completeze un formular privind taxele si sa informeze cu privire la conturile sale din strainatate, bunuri de peste 200.000 de dolari si cadouri care valoreaza peste 15.797 de dolari, indiferent daca se afla in posesia lor sau nu.Meghan ar putea fi nevoita astfel sa declare bunuri precum verigheta daruita de Regina, din aur galez din Colectia Regala, diamantul din inelul ei de logodna luat din celebra colectie de bijuterii a Printesei Diana si alte cadouri de nunta de la persoane importante la nivel international. De asemenea, va trebui declarata si casa in valoare de mai multe milioane de dolari - Frogmore Cottage din Windsor - unde cei doi s-au casatorit."Regina si consilierii sai vor trebui sa se gandeasca: daca ii daruiesc lui Meghan o diadema, daca copilul va folosi o jucarie de argint care a fost folosita de Regina Victoria, cat valoreaza acest lucru? Care este valoarea? Cat trebuie raportat in State? Este o intrebare grea", a precizat Treitel.Nu numai ca Meghan va trebui sa declare cadourile dar daca se va gandi sa vanda vreunul din ele, ea va fi taxata pentru o crestere in valoare.Treitel considera totusi ca Harry si Meghan au luat aceste aspecte in considerare "cu mult timp inainte sa se casatoreasca, atunci cand ieseau la intalniri".Singura modalitate de a evita sa plateasca taxe in SUA ar fi ca Meghan sa renunte ...citeste mai departe despre " Nici nu s-a nascut si fiscul american e cu ochii pe copilul lui Meghan Markle si al printului Harry " pe Ziare.com