Nici nu zici ca pandemia a lovit UK: Evenimente cu zeci de mii de participanti. Explicatia tine de teoria imunitatii de grup

Sa le luam pe rand.Trupa britanica Stereophonics a sustinut, pe 14 martie (sambata), un concert, in Manchester, la care au participat zeci de mii de oameni. Formatia chiar a publicat o poza pe contul oficial de Facebook de la show.Foto: Facebook/ StereophonicsAnterior, britanicii au avut concerte pe 12 martie la Glasgow, pe 6 martie in Londra, iar pe 3 martie in Bournemouth, Anglia Internautii chinezi sunt socati ca spectacolele nu au fost anulate, inclusiv fani ai trupei. Un video cu un concert sustinut la Cardiff, tot in weekend, a starnit revolta in mediul online."Nu am cuvinte... le doresc numai bine", "Marea Britanie va ajunge din urma Italia in cel mai scurt timp" sau "Sa nu cereti ajutorul Chinei atunci cand lucrurile incep sa se inrautateasca. V-ati bagat singuri in aceasta mizerie" - au fost doar cateva dintre comentariile de pe retelele sociale si relatate de South China Morning Post.Si fanii sunt nemultumiti ei comentand, intre altele: "Ii iubesc pe cei de la Stereophonics, dar sunt pur si simplu iresponsabili" sau "Tarile astea progresiste si convingerile lor ca nu pot fi afectate de criza".Explicatia trupeiCei de la Stereophonics au transmis insa ca ei nu au incalcat nicio regula sau interdictie impusa de guvernul britanic."Alaturi de restul tarii, am urmarit joi seara (12 martie - n.red.) masurile si sfaturile anuntate de premier (Boris Johnson - n.red.) privind pandemia de coronavirus. Pozitia guvernului Regatului Unit a fost ca, in aceasta faza, nu este nevoie de interzicerea adunarilor publice mari.Luand in considerare aceste aspecte, am sustinut si ultimele trei concerte din turneul nostru vineri, sambata si duminica, asa cum au avut loc si alte evenimente din industria de entertainment", a precizat trupa pentru revista britanica NME.La randul sau, si artistul Lewis Capaldi a fost criticat pentru ca nu si-a anulat concertul de duminica seara din Aberdeen, Scotia Un purtator de cuvant al cantaretului i-a aparat decizia argumentand ca guvernul scotian nu a impus masuri in acest sens.De asemenea, vineri, 13 martie, a fost ultima zi a Fes ...citeste mai departe despre " Nici nu zici ca pandemia a lovit UK: Evenimente cu zeci de mii de participanti. Explicatia tine de teoria imunitatii de grup " pe Ziare.com