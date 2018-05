"In conformitate cu Articolul 83 (a) si cu Articolul 111 ale Constitutiei Federatiei Ruse, presedintele Vladimir Putin a prezentat Dumei de Stat candidatura lui Dmitri Medvedev pentru functia de prim-ministru", a comunicat luni Presedintia Rusiei.Propunerea pentru postul de prim-ministru a fost anuntata imediat dupa ce Vladimir Putin a inceput inca un mandat de presedinte.Duma de Stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, urmeaza sa aprobe aceasta candidatura.Dmitri Medvedev a fost presedinte al Rusiei in perioada 2008-2012, iar din 2012 este prim-ministru.Citeste si Proteste in Rusia inainte de investirea lui Putin: Navalnii si peste 1600 de sustinatori de-ai lui au fost retinuti brutal ...citeste mai departe despre " Nicio surpriza din partea lui Putin: Il propune tot pe Medvedev premier " pe Ziare.com