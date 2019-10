Niciun motiv de graba in cazul Brexit

Planul de desfasurare a Brexit devine tot mai neclar. Premierul Boris Johnson inca se codeste, dar va fi nevoit in curand sa admita ca nu va mai avea timp sa isi treaca acordul negociat cu UE prin complicata Camera a Comunelor, fara o prelungire a termenului de parasire a UE.Presedintele camerei inferioare a Legislativului de la Londra a respins o noua supunere la vot a tratatului de Brexit negociat de Johnson cu UE. Mai intai, Guvernul trebuie sa prezinte legile de aplicare a noului acord cu blocul comunitar.Este vorba de un grup complex de legi, iar adoptarea lui inainte de termenul de Brexit oficial, joia viitoare, pare un lucru tot mai greu de realizat. Deputatii britanici vin deja cu o serie intreaga de modificari legislative la proiect. Iar Camera Lorzilor, forul superior, are de asemenea un cuvant de spus in acest proces legislativ.Legi de acelasi nivel de complexitate au de regula nevoie, pentru cele trei lecturari obisnuite in legislativul britanic, de minimum trei luni, nu de o saptamana, cat a mai ramas acum.Johnson este pregatitIncapatanatul Johnson si-a legat destinul politic de data de 31 octombrie. In cele 90 de zile in care a detinut pana acum sefia Guvernului de la Londra, crezul sau a fost mereu parasirea UE cu sau fara acord la finalul lui octombrie. Fara acord insa nu se poate, dupa ce Parlamentul de la Londra a votat in acest sens.Johnson ar fi nevoit acum sa ceara la Bruxelles o prelungire a termenului de negocieri. Iar Uniunea ar urma sa aprobe o astfel de cerere, pentru a evita asa-numitul "Brexit dur", adica iesirea din UE a britanicilor fara un acord, cu consecintele ei imprevizibile. Este desigur si in interesul UE, pentru ca un Brexit kamikaze a la Boris Johnson nu poate duce decat la un dezastru.A doua optiune pentru Johnson, un Brexit cu acord pana la finalul lunii, este tot mai improbabila, din cauza rezistentei deputatilor britanici si a complexitatii procesului.Din punctul de vedere al UE, nici nu ar exista vreun motiv de graba. Data de Brexit in ziua de Halloween a fost stabilita cumva arbitrar in aprilie. Daca isi mentine unitatea de masura pe care tot el a stabilit-o, lui Boris Johnson nu-i mai ramane de fapt decat optiunea alegerilor anticipate, dar nu are o majoritate pentru a le declansa....citeste mai departe despre " Niciun motiv de graba in cazul Brexit " pe Ziare.com