Nicolas Sarkozy nu scapa de procesul pentru finantarea ilegala a campaniei electorale

Curtea de Casatie a respins ultimul recurs al lui Sarkozy menit sa-l faca sa scape de un proces "pentru finantare ilegala a campaniei electorale", delict pasibil de un an de inchisoare si de o amenda de 3.750 de euro, decise in februarie 2017 de un judecator care instrumenta cazul.Fostul presedinte (2007-2012) este urmarit in justitie pentru depasirea pragului de cheltuieli electorale cu peste 20 de milioane de euro, in pofida avertizarilor din partea unor experti-contabili ai campaniei sale, in martie si aprilie 2012, informeaza AFP.Trimiterea in instanta a dosarului impotriva lui Sarkozy si a altor 13 persoane a fost ordonata in februarie 2017 de judecatorul Serge Tournaire, insa a fost suspendata doi ani si jumatate printr-o serie de recursuri.O decizie din mai a Consiliului Constitutional a facut aproape de neevitat procesul impotriva lui Sarkozy in acest dosar supranumit "Bygmalion".Fostul sef al statului francez estima ca a fost deja pedepsit pentru faptele care ii sunt reprosate, de Consiliul Constitutional, in 2013. La acea data instanta a confirmat blocarea conturilor sale din cauza acestei depasiri, pe care a trebuit sa o restituie.Insa acea sanctiune se referea la o depasire de numai 363.615 de euro, constatata inainte de dezvaluirea, in primavara lui 2014, a unui vast sistem de facturi false menite sa mascheze depasirea masiva a cheltuielilor pentru mitingurile sale electorale, organizate de agentia de comunicare Bygmalion.Un singur sef de stat al celei de-a V-a Republici Franceze, in vigoare din 1958, a mai fost in trecut judecat intr-un dosar politico-financiar: Jacques Chirac, decedat joia trecuta, care a fost presedinte intre 1995 si 2007. Chirac a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare in 2011 intr-un dosar privind locuri de munca fictive la Primaria Parisului, pe care a condus-o inainte de a accede la presedintie. Cu toate acestea, Chirac nu a comparut la proces, din motive medicale.