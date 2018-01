Exista in prezent "aproximativ 13.000 de turisti la Zermatt", situata in cantonul Valais (sud-vest), a declarat pentru AFP Janine Imesch, o responsabila a statiunii. "Plecarile si venirile nu sunt posibile deocamdata" si exista riscul "unor intreruperi de curent", se arata pe site-ul celebrei statiuni.Drumul cantonal pentru a ajunge in statiune este inchis de luni de la orele 09:00. "Iar trenul a fost oprit de ieri seara de la orele 17:30", a precizat doamna Imesch.Statiunea dispune in total de 13.400 locuri de cazare, dintre care 7.200 in hoteluri si 6.200 in apartamente. Populatia locala numara aproximativ 5.500 de persoane.Un zbor de recunoastere este prevazut deasupra regiunii, menit sa stabileasca ce se va face in continuare.Alunecarile de noroi, caderile de pietre si riscul de avalanse au determinat inchiderea statiunii si a mai multor drumuri de acces in cantonul Valais, potrivit mass-media elvetiene.Pentru aceasta regiune, gradul de risc este de 5, cel mai ridicat, potrivit politiei, care a precizat ca incepand de marti seara situatia ar trebui sa evolueze favorabil cu incetarea ninsorilor.Ramane totusi riscul alunecarilor de teren sau de zapada, noteaza autoritatile.Citeste si 10 mii de turisti sunt blocati in doua statiuni din Alpi, ingropate in zapada de 2 metri ...citeste mai departe despre " Ninsori abundente si in Elvetia: 13.000 de turisti au ramas blocati intr-o statiune " pe Ziare.com