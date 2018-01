Pe autostrazile A-6 si AP-6, care se indreapta catre nord-vest din capitala tarii, Madrid, mii de persoane au ramas blocate in masini din cauza ninsorilor abundente.Drumurile au fost inchise in regiunea Castilla-Leon unde 240 de soldati din Unitatea militara pentru urgente au fost mobilizati pentru a-i ajuta pe cei inzapeziti in provincia Segovia, citate de Xinhua.In alte zone ale tarii, 1.400 de persoane si-au petrecut noaptea intr-o sala de sport din orasul Alsasua dupa ce autostrada A-1 a fost inchisa in provincia Guipuzcoa din Tara Bascilor, in timp ce traficul pe autostrada AP-68 a fost blocat peste noapte in apropiere de orasul Haro din La Rioja.Citeste mai departe despre " Ninsori puternice in Spania: Mii de persoane si-au petrecut noaptea blocate in masini " pe Ziare.com