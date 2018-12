Parlamentari din Opozitie, evacuati din sediul televiziunii de stat din Ungaria

Cei doi parlamentari se afla printre cei 12 care si-au petrecut noaptea in sediul televiziunii de stat, ca o continuare a demonstratiilor impotriva politicilor prim-ministrului Viktor Orban, scrie Reuters.Petitia reafirma cererile protestatarilor de ieri, care includ retragerea noii legi privind piata muncii, independenta presei si a tribunalelor si ca Ungaria sa se alature biroului procurorilor UE Parlamentarul independent Bernadett Szel a postat imagini video pe pagina sa de Facebook care arata cum fortele de securitate se cearta cu parlamentarul Akos Hadhazy pentru ca apoi sa il evacueze din cladire. Szel a precizat ca si ea a fost evacuata."Vrem sa ne citim petitia", a afirmat ea in video.Alti parlamentari isi continua protestele in cladire.Manifestatia de duminica - intitulata "Craciun fericit, domnule premier" de organizatori - este a patra manifestatie in decurs de o saptamana impotriva Guvernului Orban. Ea a fost organizata de Opozitia de stanga, grupuri de studenti si simpli cetateni.Manifestantii agitau steaguri ungare si ale Uniunii Europene (UE) . Ei au mers de la marea Piata a Eroilor catre Parlament, agitand banderole pe care se puteau citi mesaje ca "Nu furati" sau "Tribunale independente!".Noua Lege a muncii le permite angajatorilor sa ceara pana la 400 de ore suplimentare pe an. Criticii acestui text l-au catalogat drept "legea sclaviei".De asemenea, Guvernul a trecut prin Parlament o lege care infiinteaza noi tribunale administrative, competente in probleme sensibile precum legea electorala, manifestatiile si coruptia.De la instalarea sa la putere, in 2010, Viktor Orban a modificat sistemul electoral cu scopul de a-si favoriza partidul, Fidesz, si si-a pus prsoane loiale la conducerea institutiilor publice, in timp ce aliatii sai s-au imbogatit.Citeste si:Protestele continua la Budapesta fata de Legea sclaviei. Ciocniri violente intre manifestanti si politisti (Video)Protest cu mii de oameni la Budapesta, din cauza "Legii sclaviei": Jandarmii au dat cu gaze lacrimogene (Video) ...citeste mai departe despre " Parlamentari din Opozitie, evacuati din sediul televiziunii de stat din Ungaria " pe Ziare.com