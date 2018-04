Inainte de protest, organizatorii au postat pe Facebook un mesaj in care mentioneaza ca presa de stat a devenit "masina de propaganda" a lui Orban, relateaza Reuters."Scopul nostru principal este sa demontam controlul pe care il are Fidesz asupra presei. Insa si partidele de opozitie au o datorie, pentru ca si ele sunt responsabile pentru situatia in care ne aflam. Impreuna cu acestea trebuie sa luptam pentru o noua lege electorala, corecta, si pentru a fi anchetate cazurile de coruptie", au mentionat organizatorii protestului.Protestatarii saau strans in fata parlamentului, fluturand drapelul national si pe cel al Uniunii Europene.La Budapesta au avut loc proteste si in urma cu o saptamana, cand au iesit in strada mii de manifestanti.Viktor Orban a inceput al treilea mandat de prim-ministru dupa victoria in alegerile din 8 aprilie. Mesajul sau ferm anti-imigranti i-a adus partidului sau, Fidesz, o majoritate puternica in parlament, castigand doua treimi din locuri. ...citeste mai departe despre " Noi proteste la Budapesta: Peste 10.000 de persoane scandeaza impotriva lui Viktor Orban " pe Ziare.com