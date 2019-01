Noile arme ale lui Vladimir Putin, intre vis si realitate. Ce urmareste cu ele si ce sanse are sa le produca?

Sistemul Avangard este format dintr-o racheta balistica intercontinentala (ICBM) la care e cuplat un vehicul cu propulsie amplificata ce poate transporta incarcatura nucleara cu o viteza de 27 de ori mai mare ca viteza sunetului.Prin sistemul Avangard e lansata o racheta balistica la care e atasat vehiculul cu incarcatura nucleara. Cand racheta ajunge in spatiu deasupra tintei vizate, vehiculul cu propulsie amplificata se desprinde de racheta purtatoare si se reintoarce in atmosfera, indreaptandu-se spre tinta terestra.Testul din data de 26 decembrie 2018 a vizat o tinta din Peninsula Kamciatka, din estul Rusiei, aflata la peste 6000 de kilometri de Moscova.Presedintele Rusiei a declarat ca testul a fost un succes si ca "sistemul Avangard a intrat in productie, iar din 2019 va intra in dotarea fortelor armate".In mai multe randuri, Vladimir Putin a spus ca aceasta racheta balistica nu poate fi interceptata si distrusa de niciun sistem de aparare antiracheta detinut de SUA sau de NATO Oameni de stiinta rusi, arestati dupa ce au lucrat la proiectul AvangardCeea ce nu a spus presedintele Rusiei e ca doi dintre oamenii de stiinta care au lucrat la acest proiect au fost arestati, fiind acuzati de tradare.Viktor Kudryavtsev si Vladimir Lapygin, de 75, respectiv 76 de ani, care au lucrat la dezvoltarea mai multor rachete hipersonice, se afla in inchisoare din iulie 2018, fiind cercetati in legatura cu vanzarea unor informatii secrete.Michael Kofman, expert in analizarea tehnicii militare ruse, a scris pe blogul sau ca Vladimir Putin nu blufeaza cand vine vorba de acest nou sistem de rachete balistice, problema care se pune e "cat timp le va lua rusilor pentru ca acest sistem sa devina functional si cate astfel de rachete isi poate permite Moscova sa construiasca", tinand cont de costurile imense, de ordinul miliardelor de dolari.26 decembrie 2018, Centrul National de Control al Apararii din Moscova, in prezenta lui Vladimir Putin este testat sistemul de racheta Avangard, care loveste o tinta la peste 6.000 de kilometri - Foto WikipediaPunctul slab al Avangard, conform unor experti, este ca invelisul metalic al vehiculului cu propulsie amplificata nu rezista la reintrarea acestuia in atmosfera din cauza inc ...citeste mai departe despre " Noile arme ale lui Vladimir Putin, intre vis si realitate. Ce urmareste cu ele si ce sanse are sa le produca? " pe Ziare.com