Norvegia suspenda exporturile de armament catre Turcia

"Dat fiind ca situatia este complexa si se schimba rapid, Ministerul Afacerilor Externe, ca masura preventiva, nu va raspunde unor cereri noi de licente de export de materiale de aparare si materiale cu folosinte multiple (...) catre Turcia pana la noi ordine", a declarat sefa diplomatiei norvegiene, Ine Eriksen Soreide."Trecem acum in revista toate licentele deja in vigoare", a adaugat ea intr-un comunicat trimis AFP de serviciile sale.Turcia a lansat miercuri o ofensiva impotriva fortelor kurde in nord-estul Siriei, aliate ale occidentalilor in lupta anti-jihadista, provocand un val de critici internationale. Finlanda , care, spre deosebire de Norvegia, nu este membra NATO a anuntat si ea a miercuri suspendarea oricarui nou export de arme catre Turcia sau alta tara angajata in razboi.