Nou protest al miscarii "Vestele galbene": Mii de oameni au iesit in strada in Franta

Spre deosebire de protestele organizate acum cateva saptamani, la care au participat zeci de mii de persoane, acum la Paris sunt doar circa 1.000 de protestatari, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.Acelasi numar este estimat in Nantes si Marsilia, in timp ce la Bordeaux sunt aproximativ 2.500 de manifestanti.Autoritatile au retinut sambata 20 de protestatari violenti.Miscarea "Vestelor galbene" protesteaza fata de majorarea preturilor la carburanti si fata de erodarea nivelului de trai in Franta, cerand demisia Guvernului de la Paris si a presedintelui Emmanuel Macron.Citeste si:Vestele galbene au incercat sa ocupe resedinta de vara a presedintelui FranteiGuvernul francez crede ca forte straine incearca sa amplifice protestele ''vestelor galbene'' ...citeste mai departe despre " Nou protest al miscarii "Vestele galbene": Mii de oameni au iesit in strada in Franta " pe Ziare.com