Noua Comisie Europeana isi incepe mandatul pe 1 decembrie si nu duce lipsa de provocari

In lipsa unui comisar desemnat al Marii Britanii, noua Comisie Europeana va fi formata din 27 de comisari, cu tot cu presedinta Ursula von der Leyen, si va avea opt vicepresedinti, inclusiv Inaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, functie care va fi detinuta de spaniolul Josep Borrell.Vicepresedintii sunt responsabili pentru prioritatile majore ale noii Comisii Europene, iar trei dintre ei - Frans Timmermans, Margrethe Vestager si Valdis Dombrovskis - vor fi atat vicepresedinti responsabili pentru una dintre cele trei teme principale de pe agenda presedintelui ales, cat si comisari. Ceilalti patru vicepresedinti sunt Vera Jourova, Margaritis Schinas, Maros Sefcovic si Dubravka Suica.Pe lista lista viitorilor comisari europeni, validata luni de Consiliul Uniunii Europene si aprobata miercuri de Parlamentul European cu o majoritate confortabila, se mai afla si Thierry Breton, Helena Dalli, Elisa Ferreira, Mariya Gabriel, Paolo Gentiloni, Johannes Hahn, Phil Hogan, Ylva Johansson, Stella Kyriakides, Janez Lenarcic, Didier Reynders, Nicolas Schmit, Kadri Simson, Virginijus Sinkevicius, Jutta Urpilainen, Adina Valean, Oliver Varhelyi si Janusz Wojciechowski.PromisiunilePrintre promisiunile pe care le-a facut in Parlamentul European inainte de votul de confirmare din iulie sunt propunerea unui Pact ecologic european in urma aplicarii caruia Europa ar urma sa devina primul continent neutru din punctul de vedere al impactului asupra climei pana in 2050, propunerea unui instrument legal privind instituirea unui salariu minim corect la nivelul UE, propunerea de masuri de transparenta privind salarizarea menite sa asigure echitatea de gen, precum si initierea unei legislatii asupra "implicatiilor umane si etice" ale inteligentei artificiale.Intr-un articol intitulat "Provocarea reala de 100 de zile a Ursulei von der Leyen", politico.eu prezinta calendarul primelor 100 de zile ale noii Comisii Europene, in care, pe langa sarcinile asumate de presedinta sa, echipa executivului comunitar va trebui sa gestioneze si numeroase alte chestiuni aflate sau nu in afara controlului sau.CalendarulDesi mandatul oficial al noii Comisii incepe pe 1 decembrie, prima intalnire oficiala a Colegiulu