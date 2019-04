"Acest lucru inseamna nasterea unei civilizatii in care domneste o armonie intre fiinte", a precizat intr-o conferinta de presa premierul Shinzo Abe, potrivit AFP."Primavara vine dupa iarna grea, acest nume vrea sa marcheze inceputul unei perioade pline de speranta", a adaugat el.Termenul provine dintr-un scurt poem japonez "waka" ce trimite la natura, extras din cea mai veche culegere de poeme japoneze, intitualta Manyoshu."Este pentru prima oara cand este vorba despre un termen provenind din texte japoneze" si nu chineze, a precizat seful Guvernului, catalogat adesea drept nationalist, declarandu-se "mandru de lunga istorie a Japoniei".Numele acestei ere - a carui dezvaluire este in sine un eveniment istoric pentru japonezi - este rezultatul unei reflectii, timp de mai multe luni, a unor experti, personalitati de diverse origini si lideri politici."Este un nume magnific", a comentat in fata camerelor laureatul premiului Nobel pentru Medicina Shinya Yamanaka, care a facut parte dintre cei noua membri ai acestui comitet de personalitati.Anuntul a fost facut la ora locala 11:40 (5:40, ora Romaniei) de catre secretarul general si purtatorul de cuvant al Guvernului Yoshihide Suga, care a aratat in fata camerelor un document inramat pe care erau caligrafiate kanjis (ideograme) chineze. ...citeste mai departe despre " Noua era imperiala din Japonia va purta numele Reiwa. Ce semnifica " pe Ziare.com