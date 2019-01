Noua strategie antiracheta a lui Trump vizeaza Iranul si Coreea de Nord

"Intr-o perioada de amenintari in evolutie constanta si rapida, noi trebuie sa ne asiguram ca toate capacitatile noastre de aparare sunt unice si fara egal in lume", a declarat presedintele american, anuntand la Pentagon aceasta noua strategie menita sa protejeze Statele Unite si pe aliatii lor de atacuri balistice.President Trump Participates in the Missile Defense Review Announcement https://t.co/M1iQTTZ18b- The White House (@WhiteHouse) January 17, 2019"Statele Unite isi vor ajusta acum postura, pentru a se apara de orice tir de racheta, inclusiv rachete de croaziera sau cele hipersonice", a adaugat el."Noi vom distruge orice racheta lansata de o tara ostila, inclusiv o tara care ar lansa-o din greseala, oricare ar fi originea geografica a atacului", a spus el.Noua strategie, care inlocuieste un document datand din 2010 ce se concentra asupra rachetelor intercontinentale, prevede dezvoltarea de armament in vederea contracararii amenintarii rachetelor de croaziera.Mai putin sofisticate, aceste rachete sunt dezvoltate de cele doua tari pe care Statele Unite le considera drept cei mai rai inamici ai lor - Iranul si Coreea de Nord - si care ameninta aliatii Washingtonului, mai ales Europa si Japonia In loc sa incerce sa distruga aceste rachete in zbor, Washingtonul intentioneaza sa le loveasca pe cand sunt inca in faza de accelerare, in cazul in care Teheranul sau Phenianul ar declansa ostitlitatile.Un avion de vanatoare invizibil pe radar de tip F-35, echipat cu un nou timp de racheta ar distruge, atunci, racheta balistica nord-coreeana sau iraniana.Alta optiune este echiparea unor drone cu laser antiracheta, care ar fi lansate asupra rachetelor inamice in faza de accelerare.In ceea ce priveste noile rachete supersonice dezvoltate de China si Rusia , ele pot zbura cu o vizteza de peste 5.000 de kilometri pe ora, de patru ori viteza luminii, si sunt manevrabile. Statele Unite - care au intarziat sa dezvolte acest tip de racheta aproape imposibil de interceptat odata lansate - sunt in urma in acest domeniu.RACHETE IN SPATIUPentru a-si compensa aceasta intarziere, americanii vor sa pozitioneze o parte a apararii lor antiracheta in spatiu.Sateliti ar urma sa fie echipati cu senzori speciali, care sa ...citeste mai departe despre " Noua strategie antiracheta a lui Trump vizeaza Iranul si Coreea de Nord " pe Ziare.com