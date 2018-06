Propusa de presedintele Frantei, Emmanuel Macron, forta militara europeana va avea rolul mobilizarii rapide pentru gestionarea crizelor in intreaga lume, afirma surse politice citate de cotidianul britanic The Guardian.Ministrii Apararii din Franta Belgia , Marea Britanie, Danemarca Spania si Portugalia vor semna, luni, o scrisoare de intentie in Luxemburg Dupa instalarea noului guvern, Italia a retras oferta initiala de participare la aceasta structura militara, dar Roma nu a exclus posibilitatea unei implicari viitoare.Initiativa militara europeana a generat preocupari in cadrul Aliantei Nord-Atlantice privind distantarea de Statele Unite."Apararea europeana necesita o cultura strategica unitara. Termenele si deciziile din UE sunt mult mai indelungate comparativ cu urgenta care poate aparea intr-o situatie critica intr-un stat pe care europenii l-ar considera o miza pentru securitatea proprie", a explicat Florence Parly, ministrul francez al Apararii, intr-un interviu acordat Le Figaro.Initiativa europeana de interventie militara va functiona in afara structurilor Uniunii Europene, astfel ca Marea Britanie va putea participa deplin si dupa Brexit, noteaza cotidianul The Guardian.Citeste si: Armata europeana comuna este inevitabila - si Romania are un rol importantTreptat, spre o armata europeanaFinancial Times: Americanii sunt ingrijorati ca o eventuala armata a UE ar compromite NATO ...citeste mai departe despre " Noua tari UE vor lansa o forta comuna de interventie militara " pe Ziare.com