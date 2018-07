Tensiunea a crescut mai mult dupa ce premierul neo-zeelandez Jacinda Ardern a intrat in concediu de maternitate, iar Australia a continuat sa deporteze cetateni neo-zeelandezi. Expertii sustin ca tensiunile acestea vor schimba radical relatiile care odata erau speciale.Acum, Winston Peters, premierul interimar din Noua Zeelanda, a acuzat Australia ca le-a copiat steagul si ii cere sa il schimbe. "Avem de multa vreme un steag copiat de Australia, iar ei trebuie sa si-l schimbe si sa onoreze faptul ca noi am avut primii acest design", a declarat Peters pentru TVNZ, citat de The Guardian.In urma unui sondaj realizat de New Zealand Herald, a reiesit ca 62% dintre respondenti vor ca Australia sa isi schimbe steagul.Nu este prima data cand Peters a cerut Australiei acest lucru, facand asta si in 2016.Cele doua steaguri seamana foarte mult intre ele. Cel din Noua Zeelanda este albastru, cu steagul Regatului Unit in partea stanga sus si mai are patru stele rosii cu un contur alb si cu cinci colturi.Cel al Australiei este tot albastru inchis cu steagul Marii Britanii in coltul din stanga sus, iar sub el se afla o stea cu sapte colturi si alte cateva in partea dreapta.Steagul din Noua Zeelanda este cu 50 de ani mai vechi decat cel din Australia, fiind adoptat in 1902, fata de 1954.Acum doi ani, Noua Zeelanda a dat 26 de milioane de dolari pe un referendum privind schimbarea steagului. 56,6% au votat pentru pastrarea celui actual, in timp ce 43,2% voiau un nou design care includea o feriga argintie....citeste mai departe despre " Noua Zeelanda acuza Australia ca i-a copiat steagul si-i cere sa si-l schimbe " pe Ziare.com