Noua Zeelanda respinge folosirea serviciilor 5G furnizate de Huawei din cauza riscurilor pentru securitatea nationala

Operatorul Spark New Zeeland a informat miercuri ca va analiza motivele oferite de autoritati inainte de a lua alte masuri.Decizia vine dupa ce tot mai multe tari occidentale au devenit ingrijorate privind posibila implicare a guvernului chinez in retelele 5G sau alte retele de comunicatii. Huawei a negat in repetate randuri orice amestec din partea guvernului.Mai devreme in acest an, Australia a interzis folosirea Huawei de catre operatorii locali pentru a furniza servicii 5G, invocand tot riscuri de securitate. Saptamana trecuta, Wall Street Journal a informat ca guvernul american incearca sa convinga companiile din tarile aliate sa evite Huawei."Am informat Spark ca a fost identificat un risc semnificativ de securitate", a declarat Andrew Hampton, directorul Biroului de Securitate a Comunicatiilor din guvernul Noii Zeelande.Minstrul Serviciilor Secrete, Andrew Little a declarat pentru Reuters ca Spark ar putea colabora cu serviciile pentru a micsora riscurile. El nu a dorit sa precizeze despre ce riscuri este vorba exact, argumentand ca este vorba despre informatii clasificate.Huawei a informat intr-un comunicat ca "va raspunde oricaror ingrijorari si va lucera pentru a gasi o cale de progres", adaugand ca a semnat peste 20 de contracte 5G cu operatori din intreaga lume.Vorbind la Beijing, ministrul de Externe al Chinei, Geng Shuang si-a exprimat "ingrijorarile profunde" si a declarat ca relatiile comerciale intre China si Noua Zeelanda sunt benefice pentru ambele tari."Speram ca guvernul din Noua Zeelanda ofera conditii corecte de competitie pentru firmele din China care opereaza acolo si ia masuri pentru a imbunatati cooperarea si increderea reciproca", a declarat el.Desi Huawei este implicata in mai multe retele 4G in Noua Zeelanda, situatia este diferita in cazul 5G, dupa cum a explicat Little."Diferenta intre retelele 5G si cele 4G sau 3G este in configuratia tehnologiei. In cazul 5G, fiecare componenta a retelei poate fi accesata", a precizat el.In SUA, oficialii si mai multi politicieni s-au aratat ingrijorati ca echipamentele Huawei ar putea fi proiectate astfel incat sa permita accesul neautorizat al guvernului