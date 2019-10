"Voi incepe in aceasta saptamana discutii cu toti liderii partidelor reprezentate in parlament", a declarat Kurz in fata jurnalistilor, mentionand ca prioritati infruntarea actualei "rele conjuncturi economice", reducerea impozitelor, lupta impotriva imigratiei ilegale si a incalzirii climatice, transmite AFP.Dupa discutiile cu responsabilii diferitelor partide, Kurz urmeaza sa-i comunice presedintelui formatiunea cu care intentioneaza sa guverneze.Rezultatele definitive comunicate joi au confirmat victoria partidului condus de Kurz, cu 37,46% din voturi, care a devansat cu mult SPOe (social-democrat, 21,18%, cel mai slab scor din istorie), Partidul Libertatii (FPOe, extrema dreapta, 16,17%), precum si pe Verzi (13,90%) si pe liberali (8,10%).Sebastian Kurz, in varsta de 33 de ani, s-a aflat la putere timp de 18 luni impreuna cu FPOe, inainte ca un scandal de coruptie in care a fost implicata aceasta formatiune sa puna capat prematur guvernarii sale."Nu vedem rezultatul alegerilor ca pe un mandat de a forma un guvern", a declarat saptamana trecuta noul lider al Partidului Libertatii, Norbert Hofer. "Dar daca o situatie neprevazuta se va produce anul viitor si inca nu va exista un guvern, FPOe ar putea sa-si reevalueze poate pozitia", a adaugat el.In lipsa aliatului sau, Sebastian Kurz s-ar putea indrepta spre coalitia "traditionala" cu social-democratii sau spre o alianta inedita cu Verzii, mari castigatori ai scrutinului, cu un plus de 10% fata de precedentele alegeri.Liderul Verzilor, Werner Kogler, a avertizat ca va intra intr-o alianta cu seful conservatorilor doar daca acesta va opera o "schimbare politica radicala", cu angajamente concrete in probleme de mediu.Presedintele Alexander Van der Bellen, fost lider al ecologistilor, a afirmat luni ca viitorul executiv va trebui sa abordeze cu multa seriozitate "protectia climei". ...citeste mai departe despre " Noul guvern al Austriei va fi format tot de vechiul premier Sebastian Kurz " pe Ziare.com