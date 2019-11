Comunicatul precizeaza ca, daca va exista o schimbare de guvern dupa scrutinul de pe 12 decembrie, aceste planuri s-ar putea modifica.Alegerile din Marea Britanie se vor desfasura cu trei ani inainte de termen dupa ce Parlamentul nu a reusit sa depaseasca blocajul legat de Brexit.Partidul Conservator al lui Boris Johnson conduce in fata Partidului Laburist in sondaje inaintea ultimelor doua saptamani de campanie, dar rezultatul este dificil de prezis in conditiile in care Brexitul a tulburat liniile traditionale de partid.Planul de reunire rapida a parlamentului pentru 'Discursul Reginei', prin care suverana Elisabeta a II-a deschide in mod oficial lucrarile legislativului si prezinta agenda guvernului, scoate in evidenta promisiunea de campanie a lui Johnson privind iesirea cat mai rapida din Uniunea Europeana.Boris Johnson s-a angajat ca va veni inainte de Craciun in fata parlamentului cu legile necesare pentru punerea in aplicare a acordului de Brexit convenit de el cu Bruxellesul. ...citeste mai departe despre " Noul parlament britanic va fi convocat pentru 17 decembrie, anunta guvernul " pe Ziare.com