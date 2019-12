Antti Rinne a demisionat la inceputul acestei saptamani dupa ce Partidul de Centru, membru al coalitiei, a spus ca isi retrage sprijinul pentru el din cauza felului in care a gestionat o greva a postasilor."Avem multa munca de facut pentru a restabili increderea", a declarat Sanna Marin presei dupa ce a obtinut la limita votul in randul membrilor din conducerea partidului.Pe locul al doilea s-a plasat Antti Lindman, seful grupului parlamentar al partidului (SDP)."Avem un program de guvernare comun care tine coalitia impreuna", a mai spus Sanna Marin.Coalitia, care a ajuns la guvernare in urma cu doar sase luni, a convenit sa continue programul dupa ce Rinne a anuntat ca demisioneaza la cererea Partidului de Centru.Momentul ales pentru schimbarea conducerii guvernului este neobisnuit pentru Finlanda, care detine presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene pana la sfarsitul anului, jucand un rol central in eforturile de a stabili viitorul buget al blocului comunitar. ...citeste mai departe despre " Noul premier al Finlandei - o femeie, cel mai tanar prim ministru din istoria tarii " pe Ziare.com