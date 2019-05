Noul presedinte al Ucrainei a cerut SUA sa inaspreasca sanctiunile impotriva Rusiei

"SUA sunt un partener puternic si foarte serios al Ucrainei, in primul rand, in ceea ce priveste depasirea agresiunii Rusiei. Nu putem face fata singuri agresiunii Rusiei in Crimeea si in Donbas (estul separatist al tarii) . Avem nevoie de ajutorul dumneavoastra. As dori sa indemn ca SUA sa continue sa inaspreasca sanctiunile impotriva Federatiei Ruse", le-a transmis Zelenski oficialilor americani prezenti la Kiev, conform serviciului de presa al noului sef al statului ucrainean.Totodata, Volodimir Zelenski a multumit Statelor Unite pentru rolul lor de lider in restabilirea suveranitatii si integritatii teritoriale a Ucrainei si pentru sprijinul acordat in promovarea reformelor interne.Noul presedinte ucrainean a multumit, de asemenea, SUA pentru asistenta oferita in domeniul securitatii. De altfel, SUA au transmis luni armatei ucrainene doua radare moderne din clasa AN/TPQ-36 impotriva bateriilor de artilerie, a anuntat Ministerul Apararii ucrainean, indicand ca predarea echipamentelor s-a desfasurat in cadrul unei ceremonii in localitatea Diviciki (regiunea Kievului), potrivit agentiei de presa Unian. Din 2014, partenerii americani au furnizat Kievului 13 astfel de radare, conform agentiei de presa mentionate.Armata ucraineana utilizeaza aceste radare in conflictul din estul tarii cu rebelii separatisti prorusi, sprijiniti de Moscova.La intalnirea cu delegatia americana, condusa de ministrul Energiei Rick Perry, Volodimir Zelenski a afirmat ca este pregatit sa transpuna in practica reforme transparente, deschise si democratice in Ucraina."Avem un exemplu foarte bun - tara dumneavoastra. Reformarea Ucrainei pe ansamblu, in toate domeniile, se va desfasura nu dupa incetarea focului in Donbas, ci in paralel. Pentru ca avem nevoie de aceasta. Vrem sa devenim o tara europeana in ceea ce priveste valorile si transparenta", a spus el.De asemenea, Zelenski i-a multumit presedintelui american Donald Trump pentru felicitarile adresate cu ocazia investirii sale in functie si si-a exprimat speranta intr-o intalnire bilaterala in curand.Citeste si:Noul presedinte al Ucrainei dizolva Parlamentul si convoaca alegeri anticipat ...citeste mai departe despre " Noul presedinte al Ucrainei a cerut SUA sa inaspreasca sanctiunile impotriva Rusiei " pe Ziare.com