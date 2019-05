Noul presedinte al Ucrainei dizolva parlamentul si convoaca alegeri anticipate

"Dizolv astazi Rada Suprema de legislatura a opta", a declarat el in fata deputatilor si invitatilor straini prezenti in hemiciclu, in pofida incertitudinilor juridice persistand asupra capacitatii sale de a lansa acest proces foarte incadrat, informeaza agentiile de presa AFP si EFE."Dragi deputati, voi ati stabilit singuri ceremonia de investitura luni, intr-o zi lucratoare. Vad in aceasta un plus. Inseamna ca astazi nu vom sarbatori. Vom lucra impreuna. De aceea, va rog foarte mult sa adoptati o lege privind abolirea imunitatii parlamentare, o lege privind raspunderea penala pentru imbogatire ilegala si multpatimitul Cod electoral, a carui aprobare treneaza de mult timp", a declarat noul sef al statului ucrainean.Partidul lui Zelenski nu este reprezentat in Rada, responsabila pentru numirea prim-ministrului.Dupa preluarea oficiala a functiei, Zelenski a invitat guvernul sa-si prezinte demisia in corpore. "Guvernul nu ne rezolva problemele, guvernul este problema noastra", a spus noul presedinte al Ucrainei, citandu-l pe fostul presedinte american Ronald Reagan."Este doar un citat. Nu inteleg, sincer, guvernul nostru, care da din maini s spune: 'Nu putem face nimic'. Nu, nu este adevarat, puteti", a spus el, invitand executivul sa demisioneze. "Puteti lua o bucata de hartie, un pix si sa eliberati locurile pentru cei care se vor gandi la generatiile viitoare si nu la alegerile urmatoare. Cred ca oamenii va vor aprecia!", a spus Zelenski, adresandu-se catre ministri.Apelul sau a fost auzit. La numai cateva minute dupa discursul sau de investitura, ministrul apararii ucrainean Stepan Poltorak si-a prezentat demisia. Dar Zelenski a cerut, de asemenea, demisia procurorului general, Iuri Lutenko, si a sefului SBU (Serviciul de Securitate al Ucrainei), Vasili Gritak, ambii fideli lui Petro Porosenko, conform Rbc-Ukraina.Volodimir Zelenski a declarat luni in discursul sau de investire ca "prima sa sarcina" este sa se ajunga la o incetare a focului in estul Ucrainei, unde de cinci ani se lupta trupele guvernamentale impotriva rebelilor separatisti prorusi."Prima noastra sarcina este sa ajungem la o incetare ...citeste mai departe despre " Noul presedinte al Ucrainei dizolva parlamentul si convoaca alegeri anticipate " pe Ziare.com